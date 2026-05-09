ペップ・グアルディオラがアーセナルへの明確なメッセージで記者たちを笑わせた

マンチェスター・シティは序盤こそ苦戦したが、ブレントフォードを3-0で下した。この勝利でペップ・グアルディオラ率いるチームはアーセナルとの勝ち点差を2に縮めた。首位アーセナルは日曜にウェストハムと対戦する。グアルディオラには望ましい結果がある。

先制点は試合開始から1時間が経過してからのことだった。それまではシティは決定機を作れずに苦戦した。グアルディオラ監督は「非常に手強い相手だ。彼らは今シーズン、どこでプレーしても強さを証明している」と試合後に語った。

苦戦を認めつつ、グアルディオラは「前半は左、後半は両サイドから脅威を与えた」と分析した。

左には先制点のジェレミー・ドクがおり、「彼は素晴らしいが、まだ伸びる。昔からドリブルがすごい。ニコ・オライリーとの連携も最高だ」と絶賛した。

「ドクは今、試合を決定づける存在だ。ハーランドだけでなく、ウイングや他の攻撃陣も得点を挙げるべきだと感じていた。その第一歩を彼は踏み出した」と語り、オマル・マルムシュについても高い満足感を示した。

首位アーセナルとの差は依然2ポイント。記者会見で「ロンドンのライバルにどうプレッシャーをかけるか」と問われたグアルディオラは「様子を見よう。今は我々の手にはない。エバートン戦（3-3）の前は可能だったが、今はもうない。我々はただ自分の仕事をこなすだけだ」と語った。

グアルディオラは、ウェストハム対アーセナルの試合を観戦するかという質問に「正直、そうだ！」と即答。立ち上がって腕を組み、「Come on you Irons！」と叫んだ。 「Come on you Irons！」これはアーセナルの対戦相手であるウェストハム・ユナイテッドへの言及だった。会場の記者たちから大きな笑いが起こった。