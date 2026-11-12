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マウリシオ・ポチェッティーノ監督がマンチェスター・ユナイテッドに移る場合、ペップ・グアルディオラ氏がサッカー米国男子代表の後任監督として、驚きの候補に浮上している。マンチェスター・シティの元監督は現在フリーの立場にあり、以前から米国のスポーツ面における長期的な可能性を高く評価していた。

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アメリカ代表監督の意外な候補

マンチェスター・ユナイテッドはキャリックを正式に解任した。これにより、監督人事に大きな連鎖反応が生じている。アメリカ代表のポチェッティーノ監督が、オールド・トラッフォードで指揮を執る最有力候補に浮上したためだ。この急展開を受け、米国サッカー連盟は後任候補の検討を迫られている。

『The Athletic』によると、アメリカ代表の幹部層では、グアルディオラが有力候補として複数のレベルで話し合われている。55歳の同監督は、マンチェスター・シティでの10年間にわたる指揮が今夏に終わり、現在はクラブを率いていない。

アメリカの野心的な夢

グアルディオラの招へいが実現すれば、アメリカのサッカー界にとって歴史的な成果となる。ただし、現段階では憶測の域を大きく出ない。スペイン人指揮官には代表チームを率いた経験がなく、リオネル・メッシやアーリング・ハーランドのような世界的スター選手と仕事をすることに慣れている。一方で、グアルディオラは以前から同国への心からの称賛を示してきた。2024年には、アメリカのサッカーに興味を抱いていると明かしている。

グアルディオラは「長期的なプロジェクトを築き、代表チームを次のレベルへ引き上げるという点で、アメリカは魅力的だ」と語った。「人口やさまざまなスポーツなどを考えれば、アメリカには可能性がある」

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グアルディオラには、アメリカとの個人的なつながりもある。2012年にバルセロナを離れた後、1年間の休養期間をニューヨークで過ごした。

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欧州勢との争奪戦を制するには

グアルディオラはシティを離れて以降、すでに代表チームからのオファーを断っている。今年に入ってからは、個人的な休養を優先するため、イタリア代表を率いる機会を辞退した。

イタリアサッカー連盟のジョヴァンニ・マラゴ会長は、『La Repubblica』に接触したことを認めた。マラゴ会長は「ペップは正直だった。家族の事情もあり、少し休むことにした。ただ、もし何かを引き受けるなら、我々とともにやっていただろう」と説明した。

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オールド・トラッフォードでの動きを待つ

米国サッカー連盟が正式に接触するかどうかは、ポチェッティーノのユナイテッド移籍が決まるかに全面的にかかっている。プレミアリーグのクラブがキャリックの正式な後任を任命するまで、アメリカ代表の監督人事は宙に浮いたままだ。

ポチェッティーノが今回の代表ウィーク後に去る場合、代表戦の日程はグアルディオラに有利に働く可能性がある。アメリカ代表の次の公式戦は3月までないため、スペイン人指揮官は監督業に復帰する前に、予定していた休養をさらに数カ月続けられる。

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今はユナイテッドがポチェッティーノを迎えられるかに、サッカー界の注目が集まる。実現すれば、米国サッカー連盟は史上最も大胆な監督招へいの一つに乗り出すかもしれない。