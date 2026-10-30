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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、ペップ・グアルディオラによる10年間の覇権を経て、今夏に大きな変化があったクラブが予定より早く前進していると考えている。マレスカ監督は、チームが大幅に入れ替わったにもかかわらず、シティがプレミアリーグ首位に立っていることに満足感を示した。

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マレスカ監督、マンチェスター・シティの移行期を順調に導く

マンチェスター・シティは、新監督エンツォ・マレスカの下で8試合を終え、プレミアリーグの首位に立っている。イタリア人指揮官は、ペップ・グアルディオラ監督の下で数々のタイトルを獲得した10年間を経て就任。ベルナルド・シウバ、ジョン・ストーンズ、ロドリら主力の退団にも対応してきた。

シティはカラバオカップで準々決勝に進出し、チャンピオンズリーグでも3試合で2勝を挙げるなど、すべての大会で勝ち残っている。

マレスカ監督は、クラブの再建が当初の予想より速く進んでいると考えている。

マレスカ監督、シティは想定より早く競争力を発揮していると強調

土曜日のブライトン戦を前に、マレスカ監督はチームの適応の速さを強調した。「正しい方向に進んでいると思う」と語った。

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「前回の記者会見でも言ったが、長年を経て監督と多くの選手が変われば、再び競争力を持つには時間がかかる。だが、現時点で我々は戦えている」

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「多くの選手と監督が変わったが、このクラブの良いところは、すべての大会で戦えていることだ。これほど多くの変更があれば時間がかかると分かっているが、今は同じように進み続けている」と付け加えた。

マレスカ監督、プレミアリーグの予測不能な展開を受け入れる

マレスカ監督は、イングランドのトップリーグでは各チームの実力が拮抗しており、安定した成績を維持することが常に課題になると認めた。

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リーグのレベルが上がっている証拠として、アストン・ヴィラ、ニューカッスル、そして3位のブライトンを挙げた。

「毎シーズン、上位にいる意外なチームが1つか2つ現れることはある。今は各チームのレベルが非常に近く、どの相手にも勝てる一方で、どの相手にも勝ち点を落とす可能性がある」と指摘した。

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シティ、首位固めを狙う

マンチェスター・シティは土曜日の英国時間15時、好調のブライトンをエティハド・スタジアムに迎える。

マレスカ監督率いるチームは、RBライプツィヒとの欧州での一戦に目を向ける前に、勝ち点3を確保したいところだ。

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シティは、すべての大会で勢いを維持することを目指して戦いを続ける。