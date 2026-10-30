マレスカ監督、マンチェスター・シティの移行期を順調に導く
マンチェスター・シティは、新監督エンツォ・マレスカの下で8試合を終え、プレミアリーグの首位に立っている。イタリア人指揮官は、ペップ・グアルディオラ監督の下で数々のタイトルを獲得した10年間を経て就任。ベルナルド・シウバ、ジョン・ストーンズ、ロドリら主力の退団にも対応してきた。
シティはカラバオカップで準々決勝に進出し、チャンピオンズリーグでも3試合で2勝を挙げるなど、すべての大会で勝ち残っている。
マレスカ監督は、クラブの再建が当初の予想より速く進んでいると考えている。
マレスカ監督、シティは想定より早く競争力を発揮していると強調
土曜日のブライトン戦を前に、マレスカ監督はチームの適応の速さを強調した。「正しい方向に進んでいると思う」と語った。
「前回の記者会見でも言ったが、長年を経て監督と多くの選手が変われば、再び競争力を持つには時間がかかる。だが、現時点で我々は戦えている」
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「多くの選手と監督が変わったが、このクラブの良いところは、すべての大会で戦えていることだ。これほど多くの変更があれば時間がかかると分かっているが、今は同じように進み続けている」と付け加えた。
マレスカ監督、プレミアリーグの予測不能な展開を受け入れる
マレスカ監督は、イングランドのトップリーグでは各チームの実力が拮抗しており、安定した成績を維持することが常に課題になると認めた。
リーグのレベルが上がっている証拠として、アストン・ヴィラ、ニューカッスル、そして3位のブライトンを挙げた。
「毎シーズン、上位にいる意外なチームが1つか2つ現れることはある。今は各チームのレベルが非常に近く、どの相手にも勝てる一方で、どの相手にも勝ち点を落とす可能性がある」と指摘した。
シティ、首位固めを狙う
マンチェスター・シティは土曜日の英国時間15時、好調のブライトンをエティハド・スタジアムに迎える。
マレスカ監督率いるチームは、RBライプツィヒとの欧州での一戦に目を向ける前に、勝ち点3を確保したいところだ。
シティは、すべての大会で勢いを維持することを目指して戦いを続ける。