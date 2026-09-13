ペジェグリーニ、モロッコ代表に朗報を届ける

モロッコ人ウインガーのアブデサマド・エザルズーリが、マヌエル・ペジェグリーニ監督の発表したレアル・ベティスのメンバー入りを果たした。スペイン・リーグの一戦として明日、セラミカ・スタジアムで行われるビジャレアル戦に向けた招集で、レアル・マドリード戦とリール戦の直近2試合を欠場していた。

エザルズーリはインフルエンザに罹患して一部の練習を欠席したため、レアル・マドリード戦のベティスのメンバーから外れていた。その後、UEFAチャンピオンズリーグの初戦となるリール戦に向けたフランス遠征にも帯同できなかったが、これは技術スタッフと医療スタッフが回復にさらなる時間を要すると判断したためである。

このモロッコ人ウインガーの復帰は、夏に負った膝の重傷からの回復を経てのものである。この負傷により彼はワールドカップでのモロッコ代表としての出場を逃していたが、今やレアル・ベティスにとって過密な1週間の中で試合の舞台に戻る候補となった。

アンダルシアのクラブは7日間で3試合を戦う。明日のビジャレアル戦を皮切りに、次の木曜日にはヘタフェをホームに迎え、日曜日にはリアソール・スタジアムでデポルティボ・ラ・コルーニャの本拠地に乗り込む。

ペジェグリーニはビジャレアル戦で、負傷によりアイトール・ルイバルを起用できない。また、ディエゴ・ジョレンテはレアル・マドリード戦で鼻を骨折したため欠場する。彼は保護マスクを着用して練習には復帰している。

さらにモランテもチームに帯同せず、レアル・ベティスBでプレーする予定である。

レアル・ベティスのメンバーは以下の通り。

GK：アルバロ・バジェス、ディエゴ・コンデ、マヌ・ゴンサレス。

DF：ベジェリン、オルティス、バルトラ、ナタン、バレンティン・ゴメス、ジュニオール、フェラン・ガルシア。

MF：ファクンド・ベルナル、マルク・ロカ、ディオサ、フォルナルス、セバージョス、ロ・セルソ、イスコ、フィダルゴ、イケル・ロサダ、アントニー、リケルメ、エザルズーリ。

FW：トロイ・パロット、クチョ・エルナンデス。