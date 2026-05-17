マリオ・ベーン氏は日曜日の番組『Goedemorgen Eredivisie』で、フェイエノールトが「Vriendenloterij Eredivisie」2位でチャンピオンズリーグ出場権を獲得したにもかかわらず強く批判した。特に、同番組に出演していたテクニカルディレクター、デニス・テ・クロース氏の補強方針に疑問を呈した。

「シーズン序盤は素晴らしかったが、監督は選手層に左右される。全員が怪我なくプレーしていれば、フェイエノールトは“まあまあ”のチームだっただろう」と分析した。

しかしテ・クロースは「代表選手を15人も抱えるチームは、それ以上になる」と反論した。

さらにベーンは昨夏の補強にも疑問を投げかける。「トルコからディアラを獲得したが、彼に手を出すトップクラブはない。さらにテンステットとボルヘスに2000万ユーロ以上を支払った。それで結果が出ないなら問題だ。3人ともほとんど出場していない」

「怪我人が出るとチームはさらに弱くなった」と元フェイエノールトの選手は断じた。「開幕戦で900万〜1100万ユーロで獲得したボルヘスがヘリで降りてきたとき、『ついに本物のスターが見られる』と思ったが」

ハンス・クラアイ・ジュニアはボルヘス獲得の助言者を尋ねたが、テ・クロースは「特定の選手や助言者の問題ではない」と明かさなかった。

ビーンは「ボルヘスのような選手が途中出場しても、フェイエノールトのパフォーマンスは向上しなかった」と指摘する。これは多角的に分析できるが、私はその事実から目を背けず、ボルヘス以前にも数人が加入していたと語る。10人移籍しても全員が成功すると思うのは安易だ。 リードやタールハリン、ハジ・ムッサのように無償で獲得した選手もいる。さらに、当初は評価されていなかったが25得点を挙げた上田もいる」とテ・クロースは最後に反論した。