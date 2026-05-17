ベーン氏がテ・クロースェの買収方針を激しく批判

マリオ・ベーン氏は日曜日の番組『Goedemorgen Eredivisie』で、フェイエノールトが「Vriendenloterij Eredivisie」2位でチャンピオンズリーグ出場権を獲得したにもかかわらず、同チームを強く批判した。特に、同番組に出演していたテクニカルディレクターのデニス・テ・クロース氏の補強方針に疑問を呈した。

「シーズン序盤は素晴らしかったが、監督は選手層に左右される。全員が健康なら、君たちは“まあまあ”のチームだった」とビーンは分析した。

これに対しテ・クロースは「15人の代表選手を抱えるチームが“まあまあ”なわけがない」と反論した。

さらにベーンは昨夏の補強にも疑問を投げかける。「トルコからディアラを獲得したが、彼に手を出すトップクラブはなかった。さらにテンステットとボルヘスに2000万ユーロ以上を支払った。それなのに3人ともほとんど出場していない。何かが間違っている」

「怪我人が出るとチームはさらに弱くなった」と元フェイエノールトの選手は断じた。「開幕戦で900万〜1100万ユーロで獲得したボルヘスがヘリで降りてきたのを見て、私は『ついに本物のスターが見られる』と思ったが」

ハンス・クラアイ・ジュニアはボルヘス獲得の助言者を尋ねたが、テ・クロースは「特定の選手や助言者の話ではない。そんな単純な問題ではない」と明かさなかった。

ビーンは「ボルヘスのような選手が途中出場しても、フェイエノールトのパフォーマンスは向上しなかった」と指摘する。これは多角的に分析できるし、私もその事実から目を背けられない。ボルヘス以前にも新加入選手はいた。10人移籍しても全員が成功すると思うのは安易だ。 無償で加入したリード、タールハリン、ハジ・ムッサもいる。さらに、誰も期待していなかった上田は25得点を挙げている」とテ・クロースは最後に反論した。