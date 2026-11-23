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ヴァロン・ベーラミがインテルについて持論を展開した。歯に衣着せぬ言葉だった。

ジェノア、ヴェローナ、ラツィオ、フィオレンティーナ、ナポリ、ウディネーゼでプレーした元スイス代表MFは、日曜夜のアタランタとのアウェー戦を前に、DAZNの生放送でこう語った。「インテルには移籍市場で大きな問題がある。若手選手に投資し、価値を高めて売却するというオーナー側の方針では、重要な選手との契約を更新する余裕がない。例えば、チャルハノールのような契約満了が近い選手だ。彼なら、あと2年ほどは高いレベルでプレーできる」

「インテルには、守備陣のビセック、カルロス・アウグスト、バストーニを除けば、売却できる選手がいない。これは問題だ。というのも、例えばパリ・サンジェルマンのような他の欧州のビッグクラブは、昨夏に控え選手を売却して1億ユーロ以上を得ているからだ」

キックオフ前、ベーラミはイングランド人サイドバックのジェド・スペンスについても語った。「『ラ・ラ・ランド』かハリウッドから来たように見える。自分をスターだと思っているが、ここでは脇役だ」

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その後、4-4で引き分けた試合を終えたベーラミは、同じスイス出身のアカンジも批判した。「問題は、グアルディオラのマンチェスター・シティ時代からその姿勢を引きずっていることだ。シティは圧倒的なチームで、ボールを保持することで守っていた。だが、インテルは事情が違う。代表でもずっと同じ姿勢だった。彼は決してリーダーではないし、性格的にも今後そうなることはない。コモ戦の勝利後にも、ファブレガスのチームには特別すごいところは何も見当たらないと言っていた。インテルなのに、コモと自分たちを比べるのか？ 両者が歩んできた道はまったく違う。それはピッチ上にも表れている。守備を安定させるために投入されたのに、苦戦してマークを外してしまう。彼ほどの能力がありながら、選手としてどこを目指しているのか分からない」