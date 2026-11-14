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ブラジル人ディフェンダーのジョアン・ヴィクトルは、ベンフィカの元所属選手で現在はロシアのCSKAモスクワでプレーしているが、ブラガで行われた試合でポルトガル代表がデンマークに1対4で敗れたことについてコメントし、大きな反響を呼んだ。

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この選手は、自身の「インスタグラム」アカウントを通じて、かつての主将を欠いた新時代でのポルトガル代表の初陣での敗戦を受け、クリスティアーノ・ロナウドを擁護するメッセージを発信した。

ジョアン・ヴィクトルのこの行動は、ロナウド不在で臨んだポルトガルの試合の後に出たもので、同試合でポルトガルはデンマーク代表に大敗を喫し、監督就任以来ジョルジェ・ジェズスにとって初の黒星を記録することとなった。

このブラジル人ディフェンダーのコメントは、結果にとどまらず、ポルトガルのスター選手への対応の仕方に起きた出来事を結びつけ、彼の不在とその地位への敬意の欠如は立ち止まって考えるに値すると見なした。

CSKAモスクワに所属するこの選手は、自身の「インスタグラム」アカウントを通じて試合結果の画像を投稿した。その画像には75分時点でデンマークが4点無失点でリードしていることが示されており、ロナウドへの評価の欠如と見なしたものへの明確な批判を込めた言葉を添えた。

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ジョアン・ヴィクトルはこう書いた。「これが、自分の手本となる人物を敬わなかったときに起こることだ」。特定の名前は挙げていないメッセージだったが、彼が敗戦を代表のかつての主将への対応の仕方に結びつけていることをはっきりと映し出していた。

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この言葉の意味合いは、単に1試合の結果へのコメントにとどまらなかった。ロナウドのチームでのキャリアが終わった後の、ポルトガル代表内での彼の地位、そして彼がポルトガルサッカーの歴史において持つ価値をめぐる議論を再び巻き起こしたのだ。さらに、メッセージを投稿したタイミングが、点差が開いて結果が4得点に達した場面であったことも、最終的にポルトガルが1-4で敗れた試合の出来事と直接結びつくものとなった。

この敗戦はポルトガル代表にとって痛恨のものとなった。とりわけ、ブラガで自国のサポーターの前で起きたこと、加えてジョルジェ・ジェズスにとって就任以来初の黒星であったことがその理由だ。

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敗戦の厳しさにもかかわらず、ポルトガル代表はすでにネーションズリーグの決勝トーナメント進出を確定させていた。つまり、この敗戦によって大会での歩みが絶たれたわけではない。

チームは次節のウェールズ戦でわずか勝ち点1を獲得するだけで、グループ首位を確定させ、1位でこのステージを終えることができる。