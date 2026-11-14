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ブラジル人ディフェンダーのジョアン・ヴィクトルは、ベンフィカの元所属選手で現在はロシアのCSKAモスクワでプレーしているが、ポルトガル代表がブラガで行われた試合でデンマークに1-4で敗れたことについてコメントし、大きな反響を呼んだ。

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この選手は、自身の「インスタグラム」アカウントを通じてメッセージを発信し、クリスティアーノ・ロナウドを擁護した。ポルトガル代表がかつての主将を欠いた新時代の初陣で喫した敗北を受けてのことだ。

ジョアン・ヴィクトルのこの反応は、ポルトガルがロナウド抜きで臨み、デンマーク代表に大差で敗れた試合の後に示された。この試合は、ジョルジェ・ジェズス監督が代表の指揮を執って以降、初めての黒星となった。

このブラジル人ディフェンダーのコメントは結果だけにとどまらず、起きたことをポルトガルのスター選手への扱い方と結びつけ、彼の不在とその地位が尊重されなかったことは注目に値すると見なした。

CSKAモスクワに所属するこの選手は、自身の「インスタグラム」アカウントを通じて試合結果の画像を投稿し、75分の時点でデンマークが4点をリードして無失点であることを示したうえで、ロナウドへの評価の欠如と自身が見なしたものへの明確な批判を込めた言葉を添えた。

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ジョアン・ヴィクトルはこう書いた。「これが、自分の手本を尊重しないときに起こることだ」。特定の名前は挙げなかったものの、この敗北を代表によるかつての主将への扱い方と結びつけていることを明確に反映したメッセージだった。

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この言葉の含意は、単に一試合の結果へのコメントにとどまらなかった。ポルトガル代表におけるロナウドの地位をめぐる議論を、彼が代表でのキャリアを終えた後に改めて再燃させ、ポルトガルサッカーの歴史における彼の価値を問い直すものとなった。さらに、点差が広がり結果が4点に達したタイミングでメッセージを投稿したことで、1対4でポルトガルの敗北に終わったこの試合の出来事と直接的な結びつきを持つことになった。

この敗北はポルトガル代表にとって痛恨のものとなった。とりわけブラガで、ホームのサポーターの前での出来事だったうえ、ジョルジェ・ジェズスが責任者となって以降、初の黒星でもあったからだ。

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敗北の厳しさにもかかわらず、ポルトガル代表はすでにネーションズリーグの決勝トーナメント進出を確定させており、この敗北が大会での歩みの継続を妨げることはない。

チームは次のウェールズ戦であと勝ち点1を得るだけで、グループ首位を確定させ、1位でこのステージを終えることができる。