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ベンフィカがエチェベリ獲得へ：マンチェスター・シティと完全合意、取引の形態は…

ACミラン

ベンフィカ、“ディアブリート”エチェベリの獲得で合意 reached

ベンフィカが重要な補強を実現した。48時間にわたる集中的な交渉の末、会長マヌエル・ルイ・コスタがマンチェスター・シティとクラウディオ・エチェベリについて完全合意に達した。決め手となったのは本人の意思で、ベティス、シェフィールド・ユナイテッド、リーベル・プレートが関心を示す中でも、常にベンフィカを最優先にしていた。


アルゼンチン人の攻撃的MFは現在、契約前のメディカルチェックを受けるためリスボンへ向かっている。取引は買い取りオプション付きのレンタル移籍でまとまった。

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