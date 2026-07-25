ベンナセルがミランとの契約を解消、アラブのクラブへ移籍

ドイツのライプツィヒが、19歳のコートジボワール人スター、ヤン・ディオマンデについて交渉不可の最終的な移籍金を設定した。現在進行中の夏の移籍市場で、レアル・マドリードがこの若きアタッカーの獲得に向けて関心を高めるなかでの動きとなる。

アルジェリア人ミッドフィールダーのイスマエル・ベンナセルが、イタリアのミランでのキャリアに完全な終止符を打つ準備を進めており、今後数時間のうちにフリーの選手としてカタールのアル・ガラファへ移籍する見込みだ。

移籍に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノによると、28歳のアルジェリア代表は、カタールリーグへ加入する前にミランとの契約を合意のうえで解除するという。すべての関係者間で口頭による合意に達しており、あとは公式発表を残すのみだと伝えている。

この決断は、ベンナセルにとって苦しいシーズンを経てのものだ。彼はサン・シーロを離れ、定期的な出場機会を見出し、かつてのレベルを取り戻そうと、フランスのオリンピック・マルセイユとクロアチアのディナモ・ザグレブへのレンタルで昨季を過ごしていた。

低迷したキャリアの終わり

これにより、アルジェリア人選手のミランでの低迷したキャリアが幕を閉じることになる。彼はイタリアのクラブの指揮官の構想のなかで自らの地位を確立することができず、ヨーロッパでの経験を持つ選手の獲得への関心が高まっているカタールリーグで新たな挑戦を求めることになった。