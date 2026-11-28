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モロッコ代表FWユセフ・エン＝ネシリがネオム戦で決めたゴールは、アル・イテハドに勝ち点3をもたらしただけの場面ではなかった。ロシュン・サウジリーグ第13節で1-0の貴重な勝利へとチームを導き、このストライカーが攻撃面で存在感を発揮し続けていることを改めて証明したのだ。

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エン＝ネシリはネオム戦の後半開始から、ナイジェリア人FWジョージ・イレニケナに代わって途中出場した。それからわずか30分ほどで結果を残し、試合唯一のゴールを記録。アル・イテハドにとってリーグ戦の戦いを進めるうえで重要な勝利をもたらした。

試合後、サウジ・プロリーグの公式サイトに語ったこのモロッコ人ストライカーは、後半にアル・イテハドのパフォーマンスが向上した理由を明かした。コーチングスタッフが戦い方に小さな戦術的修正を加えたことで、チームは相手ゴールに迫れるようになり、勝負を決めることができたという。

エン＝ネシリはチームメイトの奮闘を称え、チャンスを得点に結びつけることはできなかったものの、前半もアル・イテハドは良い戦いをしていたと強調。「前半に素晴らしいプレーを見せてくれた選手全員に感謝したい。良いサッカーができていたし、攻撃面でも脅威を持つ強いチームを相手に、何度もチャンスをつくることができた」と語った。

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このモロッコ人ストライカーのコメントは、試合を読み解くうえで重要な視点を加えるものだった。彼は勝利を自身のゴールだけによるものとはせず、チーム全体の働きとハーフタイム後のパフォーマンスの変化を挙げた。攻撃の手札を持ち、アル・イテハドのゴールを脅かす力のある相手との一戦は、決して簡単なものではなかった。

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数字が証明するエン＝ネシリの攻撃的価値

試合後に公表されたデータによれば、ネオム戦のゴールでエン＝ネシリは今季のロシュン・サウジリーグで12試合に出場し、通算8ゴールとなった。また、およそ89分に1点のペースで得点を挙げており、引き続きリーグの得点ランキング上位に名を連ねている。

こうした数字は、このモロッコ人ストライカーの高い決定力を示している。とりわけ、試合に影響を与えるためにフル出場する必要がない点が際立つ。ネオム戦のゴールもベンチスタートから生まれたもので、先発でも途中出場でも与えられたチャンスを生かせる能力を物語っている。

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エン＝ネシリの活躍は第13節の一戦にとどまらない。昨季もネオムから2ゴールを奪っており、今回再びそのゴールを揺らしたことで、ネオムはロシュン・サウジリーグで彼に最も多くのゴールを許したチームとなった。

さらにこのモロッコ人ストライカーは、アル・イテハドのサポーターにも感謝のメッセージを送り、スタジアムに足を運び変わらぬ声援を送ってくれることを称えた。そして、今後の試合でもさらなる勝利を目指して努力を続けると誓った。

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増え続けるゴール数と、ベンチから試合を決める力。アル・イテハドはエン＝ネシリという重要な攻撃の武器を手にしており、彼は今季のチームの戦いのなかでその影響力を示し続けている。