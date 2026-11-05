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チャンピオンズリーグでナポリが苦しい夜を過ごした後、マッシミリアーノ・アッレグリは不満を隠せなかった。深刻な負傷者続出により、戦術面での選択肢がほとんどなかったと指摘した。ナポリはポルトに大敗し、今季の欧州大会ではわずか4試合で3敗目を喫した。

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選手層の薄さが後半の交代を妨げる

ナポリの欧州での戦いは、ポルトガルで新たな低迷を迎えた。ポルトに1-4で敗れ、アッレグリ監督は打開策を探すことになった。イタリアの名門は今季、公式戦14試合ですでに7敗。高い目標を掲げるクラブにとって、懸念すべき数字だ。序盤は互角に戦ったものの、ホームチームの運動量とセットプレーでの決定力が際立った後半に、ナポリは試合の主導権を失った。

転機は70分頃に訪れた。ポルトのヴィトール・ブルーノ監督が交代選手を投入し、チームに新たな活力をもたらした。一方、アッレグリ監督は、ナポリのチームを苦しめる負傷者の増加によって、打てる手が限られていた。ベンチの選択肢として挙げたのは、ロレンツォ・ルッカ、ジョヴァネ、ノア・ラングと、2008年生まれの選手2人だけだった。「あの場面で相手は5人を交代させ、フレッシュでフィジカルの強い選手を投入した。我々も同じことをしたかったが、ベンチにはFWしかいなかった。これほどエネルギーを消耗する試合を戦うには交代が必要だ。そうでなければ無理だ。単純なことだよ。あのようなペースに対応できるのは、8人か9人を交代させられる場合だけだ」と、スカイ・スポーツ・イタリアがアッレグリ監督の言葉を伝えた。

ポルトガルで響いた戦術面の細部

最初の1時間は互角に戦ったものの、ポルトが圧力を強めるとナポリは崩れた。指揮官は失点の仕方に不満を示し、結果を手にする可能性を損なった具体的なミスを挙げた。なかでも、サム・ベウケマが関わった守備ラインでの連係ミスを指摘。ベウケマがためらったことで、ポルトにボールを奪い返され、得点機につなげられたという。

「違いを生むのは細部だ。今夜は2つのセットプレーの場面と、メレトのクリアでミスをした」とアッレグリ監督は説明した。「ベウケマは真っすぐボールに向かう。競り合いになったら、相手をマークしに行かなければならない。集中を欠いた瞬間だった。ベウケマはそれまでよくやっていたし、疲れがあったのかもしれない。そうした細部が重要なんだ。ユヴェントス戦も順調に進んでいたが、このレベルでは、ある種のミスが決定的になる」

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チャンピオンズリーグで表れた疲労の影響

実プレー時間を大幅に増やす指針の下、各チームが72時間ごとに試合をこなさざるを得ないなか、イタリア人指揮官は、開始から終了まで求められるフィジカル面の負荷に対応できる控え選手がいなければ、複数の大会で安定して戦い続けることはできないと強調した。アッレグリ監督は、選手たちに疲労の影響が出たことを認める一方、今回の内容は、直近のリーグ戦でユヴェントスに敗れたときより明らかに改善していたとの考えを崩さなかった。

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「チャンピオンズリーグの試合はペースが速く、疲れが出た。選手たちには細部や小さなことに関するミスを指摘できるが、それ以外では走り、プレーした。そして間違いなく、内容はリーグ戦のユヴェントス戦より良かった」とアッレグリ監督は語った。

ラツィオとの「決勝戦」を見据えて

代表ウィークが近づくなか、アッレグリ監督は選手たちが回復できるまでに、国内でのもう一つの難関を何としても乗り越えたいと考えている。ナポリが次に臨むのはラツィオとの重要な一戦だ。指揮官はすでに、今季を左右する一戦と位置づけている。代表ウィーク明けに負傷中の主力選手が戻り、この厳しい秋の間に欠けていた安定感をチームが取り戻せることを願っている。

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「次はラツィオ戦だ。決勝戦のようなものだ。その後、代表ウィーク中に選手たちが戻ってくる。ユヴェントスにいた頃、厳しい中断期間を過ごしたこともあった……。サッカーでは、こういう時期もある」とアッレグリ監督は締めくくった。