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ライブ
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Siep Engelen
翻訳者：

ベンタンクールが愚かな行為で退場処分に。10人のトッテナム・ホットスパーはマンチェスター・ユナイテッド相手に見事な反撃を見せた

Match report
マンチェスター・ユナイテッド 対 トッテナム
マンチェスター・ユナイテッド
トッテナム
プレミアリーグ
ロドリゴ・ベンタンクール

マンチェスター・ユナイテッドは土曜夜、トッテナム・ホットスパーに勝利することができなかった。マイケル・キャリック率いるチームは、ブライアン・ムベウモのゴールで今季リーグ戦2勝目に向かっているかに見えたが、終盤にドミニク・ソランケが決めて水泡に帰した。スコアは1-1。トッテナムはその時点ですでに10人で戦っており、ロドリゴ・ベンタンクールがルーク・ショーへのヘッドバットでレッドカードを受けていた。

立ち上がりのホームチームは非常に重く、トッテナムのハイプレスに大きく苦しんだ。そこから好機も生まれたが、ドミニク・ソランケ（センネ・ランメンスがセーブ）とモハメド・クドゥス（わずかに枠外）はそれを生かせなかった。

低調な入りを見せたマンチェスター・ユナイテッドには、オールド・トラッフォードのファンから大きなブーイングが飛んだ。不満を示した形だったが、効果はほとんどなく、ホームチームは前半、アマド・ディアロのシュート1本以外に目立った場面を作れなかった。その一方で、コナー・ギャラガーは再びランメンスの反射神経を試した。

後半に入ると、激しい戦いとなった。56分にはユーリ・ティーレマンスがネットを揺らしたが、その前にボールはすでに完全にラインを割っており、得点は認められなかった。そして73分、ついに先制点が生まれた。

マテウス・クーニャがペナルティーエリアに入り、ムベウモのゴールをお膳立て。ムベウモはボールを低く流し込んで1-0とした。これがこのアタッカーにとって今季3点目となった。

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こうしてトッテナムは突然追いかける展開となったが、それを1人少ない状況で強いられた。ロドリゴ・ベンタンクールが飛び込むタックルを見せると、ルーク・ショーが激怒し、苛立った様子で相手を芝へ突き倒した。するとベンタンクールはショーにヘッドバットを見舞った。スチュアート・アトウェル主審は、このウルグアイ代表にレッドカードを出す以外になかった。

終盤、トッテナムは何とか結果を持ち帰ろうと全力を尽くし、それが実を結んだ。クロスをソランケが見事なヘディングで流し込み、1-1。同点に持ち込んだスパーズは勝ち点1を獲得し、これでプレミアリーグ最下位から脱出した。マンチェスター・ユナイテッドは12位となっている。

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