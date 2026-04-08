ベンゼマの活躍で、インザーギはアル・フール戦で3人の主力を復帰させ、ミティを驚かせた。

シモーネ・インザーギ監督率いるアル・ヒラルは、サウジ・ロシェンリーグのアル・フールード戦で3ポイントを獲得した。

アル・ヒラルは本日水曜日、キングダム・アリーナでアル・フールードとロシェン・リーグ第29節の前倒し試合を行う。

第27節タアウーン戦（2-2）を欠場した3人も先発に名を連ねた。

負傷から回復したFWカリム・ベンゼマも前線に復帰した。

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また、膝の怪我から回復したキャプテンのサレム・アル・ドスリと、前節累積警告で欠場したMFセルゲイ・ミレンコビッチ＝サヴィッチも戻った。

一方、インザーギ監督は直近のタアウーン戦で先制点を挙げたコートジボワール人FWモハメド・カデル・ミティをメンバーから外す驚きの采配。

インザーギ監督は、FWマルコス・レオナルドをベンチに残し、先発7人の外国人選手に続き8人目の外国人として登録した。

アル・ヒラルは現在、サウジ・リーグで65ポイントをマーク。首位アル・ナスルと5ポイント差、3位アール・アハリには得失点差で上回る2位だ。

アル・ヒラル先発メンバー：

GK：ヤシン・ブノ

DF：ムタブ・アルハルビ、カリドゥ・クリバリ、ハッサン・テンベクティ

中盤：ルーベン・ネヴェス、セルゲイ・ミレンコヴィッチ＝サヴィッチ、モハメド・クヌ

フォワード：マルコム、カリム・ベンゼマ、サレム・アル・ドスリ