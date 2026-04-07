ベンゼマの去就を決めるメディカルチェック

依然として不透明な状況が続く中、フランス代表のカリム・ベンゼマは、アル・ヒラルが控える2つの重要な試合を前に、自身のコンディションに関する判断を下そうとしている。

ベンゼマは本日火曜日、明日水曜日にリヤドの「アル・マムラカ・アリーナ」で行われるサウジ・ロシェン・リーグ第29節、アル・クロード戦への出場可否を判断するための決定的な実地テストを受ける。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、来週月曜日に開催されるAFCチャンピオンズリーグ・ラウンド16のカタールのアル・サッド戦へのベンゼマの出場可能性は高いと見られているが、アル・クロード戦での起用に関する最終決定は、本日の練習中に下される見通しだ。

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ベンゼマは、2-2の引き分けに終わった直近のタアウーン戦の前夜、合宿中に足指を突如負傷した。このため、イタリア人監督のシモーネ・インザーギは、攻撃陣に若手デュオのモハメド・カデル・ミティとブラジル人マルコス・レオナルドを起用せざるを得なかった。

一方、インザーギ監督は月曜日、膝と足首の怪我から回復した両ウイングのサレム・アル・ドスリとスルタン・マンデシュがチーム練習に合流したという朗報を受けた。

一方、フランス人選手のサイモン・ボワブリは、ボールを使った練習への段階的な復帰に向け、フィジカルトレーニングを継続している。

シモーネ・インザーギ監督は記者会見を開き、アル・フールとの対戦を前にした選手たちのコンディションに関する最新情報を明らかにする見込みだ。