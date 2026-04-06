ベンゼマのために…コンシサオの契約に盛り込まれた「秘密条項」がジェッダ・ユニオンを暴露

メディア関係者のモハメド・アル＝バキーリ氏は、今シーズンの明らかな不振を理由に、イティハド・ジェッダクラブの運営陣に対して激しい批判を展開し、同時にポルトガル人監督セルジオ・コンシサオ氏にも非難の矛先を向けた。

イティハドは昨年10月、フランス人監督ローラン・ブランの後任としてコンシサオと契約したが、彼は期待に応えることができず、リーグ戦と国王杯の両方で敗退したほか、エースのフランス人スター、カリム・ベンゼマの退団も招いた。

アル＝バキーリ氏はラジオ局「アル＝アラビーヤFM」での発言で、「アル・イッティハドは著しいレベル低下に苦しみ、明確なアイデンティティを持っていない。ローラン・ブランの解任とセルジオ・コンシサオの就任という決定は、性急だった」と述べた。

関連記事… アル・ファラージが暴露… サウジ投資基金はトップクラブへの支援を撤回するのか？

関連記事… 「終わった男」と評された後… サウジのメディア関係者が新たな行動でサラーを驚かせる

さらに彼は次のように付け加えた。「コンシサオとの契約は間違いだった。アル・イッティハドが選手たちと親しい関係を築ける監督を必要としていた時期に、彼の対立的な性格がチームに火種をもたらし、ロッカールームの雰囲気を悪化させたからだ」。

アル・バキーリは、このポルトガル人監督の契約に関する衝撃的な事実を明かし、次のように語った。「コンシサオとの契約条件の一つに、元FWカリム・ベンゼマ率いるフランス人選手たちと対立しないことが含まれていた」。

さらに彼はこう続けた。「コンシサオの起用はチームを崩壊させた明らかな経営上の失策だが、前回の試合で監督がサポーターの一人と和解するためにスタンドへ向かう姿を見た時は悲しくなった。クラブ内で一体何が起きているのか分からない」。

彼は次のように締めくくった。「アル・イッティハドのロッカールームは毒に満ちており、監督と選手の間には愛も親しみも全くない。シーズン終了時には彼が去ることになるだろう」



