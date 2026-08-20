ベンゼマとの対立の噂に対するインザーギの断固たる反論

アル・ヒラルを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギは、フランス代表FWカリム・ベンゼマとの関係を巡って渦巻いていた騒動について自らの立場を明確にした。木曜夜に行われたローシャン・プロリーグ第2節でアル・ファイハに3対0の完勝を収めた後、明快な発言を残したのだ。

ここ数日、インザーギとベンゼマの間に不和があるとの憶測が広がり、同時にパフォーマンス低下を理由にアル・ヒラルがフランス人ストライカーを手放したいという話も取り沙汰されていた。だがイタリア人指揮官は、アル・ファイハ戦後の記者会見でまったく異なるメッセージを発することに努めた。

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インザーギはこう語った。「全体的に見て、我々は組織的かつ高い質でプレーした。試合の重圧がある中で、このパフォーマンスを見せられたのは当然のことだ」。そしてチームが見せた姿と、シーズン序盤に連戦へ対応できていることに満足していると強調した。

さらにこう続けた。「我々は常により良いものを、そしてチームのレベル向上を目指している。前線でのチームのパフォーマンスと、際立った組織的なプレーに満足している」。これはベンゼマを巡る議論が続く中でも、彼の関心が一選手の評価ではなく、システム全体の発展に向けられていることを示すものだった。

インザーギがベンゼマを擁護し、立場を明確に

フランス人ストライカーに話が及ぶと、インザーギのメッセージは明快だった。「カリム・ベンゼマは優れた選手で、チームに貢献してくれるだろう」と述べ、選手への信頼を直接的に表明。両者の間に問題があるとか、クラブが彼を放出する方向にあるといった噂を事実上否定した。

イタリア人指揮官はベンゼマについて語るにとどまらず、オランダ人のクリセンシオ・ソメルフィレも称賛した。「そして、素晴らしいオランダ人ソメルフィレのような、最近チームに加わった新戦力もそうだ」と述べ、新加入選手はチームの質を高めるためにフロントが進めている取り組みの一環だと強調した。

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インザーギは移籍に関する話題にも触れ、こう説明した。「移籍市場を担当しているのはクラブのスポーツ部門で、キャンプ開始前からしっかりと動いていた。数人の選手の合流が遅れたにもかかわらずだ」。こうして、彼が契約や退団の決定に直接関与しているという憶測に終止符を打った。

これらの発言によって、インザーギは自身とベンゼマの将来を内部の不和と結びつけた噂に対して扉を閉じたようだ。フランス人選手が依然として自身の構想に含まれていることを強調するとともに、アル・ヒラルはスポーツ部門の指揮のもとで陣容の強化を続けており、チームはシーズン序盤で勝利を積み重ね続けている。