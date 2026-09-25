カリム・ベンゼマは、ナイキが同氏と予定していた広告契約を破棄したとされる報道を否定した。これは、このアメリカのスポーツブランドが元レアル・マドリードFWを起用した宣伝キャンペーンの実施を撤回したとの報道が広まったことを受けたものだ。

『ジ・アスレティック』紙は、ナイキが「コルテッツ」ブランドのためにロンドンで予定していた撮影を中止したと報じた。報道によれば、これはナイキがベンゼマの過去を精査した結果、彼の人物像が同社の掲げる価値観にそぐわないと結論づけたためだという。

ベンゼマはこの報道に対し、金曜日の本日、自身のインスタグラムのアカウントを通じて反応し、ストーリーズに「フェイクニュースだよ、友よ」と投稿。その言葉には複数の絵文字を添えており、取り沙汰されている契約疑惑について初めてコメントした。

今回の報道は、ベンゼマとアディダスの契約終了後、ナイキへの移籍が取り沙汰されるなかで出たものだが、選手本人の反応はキャンペーン中止という報道を直接的に否定するものとなった。ただし、両者の間で実際に何があったのかについての詳細は明かされていない。

ベンゼマは38歳で、現在はいかなるクラブにも所属していない。一方、伝えられている情報によれば、ナイキからは契約に関する立場や撮影が実際に中止されたのかどうかを明らかにする公式なコメントは出されていない。