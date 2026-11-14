共有 GOALをGoogleでフォロー

モロッコ人のメフディ・ベナティア、オリンピック・マルセイユの元スポーツディレクターが、現代サッカーにおける選手の影響力と権力の増大に対して痛烈な批判を展開し、その例として前シーズンにスペイン人指揮官シャビ・アロンソがチェルシーの監督に就任する前にレアル・マドリードの監督職を解任された一件を挙げた。

広告

かつてバイエルン・ミュンヘンでアロンソと同僚だった元モロコ代表のスター選手は、「カナル・プリュス」への出演の中で、元バイヤー・レバークーゼン監督が受けた扱いに対する強い不満を隠さなかった。彼は「フット・メルカート」が伝えたところによると、次のように語った。「今や選手たちが過剰な権力を握っている。15人の選手を替えるよりも、監督を替えるほうが簡単なんだ」

さらにこう続けた。「レアル・マドリードほどの組織がシャビ・アロンソを放出するのを見ると、自分が彼と一緒にプレーする機会に恵まれたことを思い出す。彼がレバークーゼンでやってみせたような形でバイエルン・ミュンヘンを粉砕したチームは、そう多くない。信じられないことだ。彼は非常に屈辱的な形でレアル・マドリードを追われたのに、誰もそれを気にかけず、結局チェルシーに行き着くことになった」

ベナティアはロッカールームの反乱を批判してこう付け加えた。「シャビはいくつかの原則を適用しようとした。『私は選手としてすべてのタイトルを勝ち取った。だから君たちもこうすべきだ』と言ったんだ。それはたった3か月しか続かず、ロッカールームが彼に反旗を翻し、気づけば解任されていた」

別の文脈では、元モロコ代表のディフェンダーは、ユヴェントスでの元同僚であるポルトガルのスター、クリスティアーノ・ロナウドの影響について興味深い舞台裏と詳細を明かした。ベナティアはこの絶対的なプロフェッショナリズムについてこう語った。「彼は同年代の他の選手たちとはまったく違っていた。トレーニングが終わった後でさえも」

広告 広告

さらに続けた。「彼は私たちに40分間泳がせ、その後30分間、実際にものすごく冷たい氷風呂に浸からせたんだ。私は彼に言ったものだ。『どうやってそんなことができるんだ？君の風呂は冷たすぎる。僕は足しか入れられないよ』と。一部の選手はジムでのトレーニングにあまり熱心ではなかったが、クリスが来るやいなや、みんながそこに集まっているのを目にするようになった」

Related Topics

ベナティアはまた、試合前の合宿に対するポルトガルのスターの乗り気のなさについても詳しく語った。バロンドールを5度受賞したロナウドは、ユヴェントスに加入する前にはこの習慣に馴染みがなかった。

これについてベナティアはこう語った。「クリスティアーノが加入したとき、私は2018年にユヴェントスにいた。彼は試合前の合宿があまり好きではなかった。それに慣れていなかったんだ。私たちは自分たちのホームで戦うすべての試合の前に、試合前日に合宿に入っていた」

広告

こう続けた。「クリスは私に言った。『ビーナ、イタリア人たちと監督に少し話してみる方法はないかな？』と。私はこう答えた。『ああ、もちろんだ。やってみよう。でもこれはここでのシステムの一部なんだ』と。それから私はジョルジョ・キエッリーニに言った。『試合前の合宿があまり好きではない仲間（クリスティアーノ）がいるんだ』と」

最後にこう締めくくった。「その後、私たちは監督のところへ話をしに行き、こう言った。『3、4人の選手、そのほとんどが主力選手なんだが、もし可能なら、と望んでいる』と。すると監督はこう答えた。『合宿に行きたい者は行けばいい。自宅で寝たい者はそうすればいい』と」