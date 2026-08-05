ベルント・クラーフェルブールにウディネーゼが関心を寄せていると、Voetbal Internationalが報じた。これにより、scヘーレンフェーンはこの才能豊かなGKの退団を警戒しなければならない。

まだ20歳のクラーフェルブールは、エールディビジで最も将来有望なGKの一人だ。ヘーレンフェーンで35試合に出場しただけで、セリエA行きの可能性が浮上している。

クラーフェルブールは、マドゥカ・オコイェの（一時的な）代役としてウディネーゼの候補に挙がっている。元スパルタ・ロッテルダムのGKは最近負傷した。

ヘーレンフェーンは、2027年半ばまでしか契約を結んでいないクラーフェルブールの退団に、すぐさま協力することはないとみられる。

というのも、フリースラント勢はさらに1シーズンの延長オプションを行使できるからだ。TransfermarktはこのGKの市場価値を300万ユーロと見積もっている。

現在、若いオランダ人GKは欧州のトップリーグで人気を集めているようだ。実際、イプスウィッチ・タウンは最近、ケイン・ファン・オーフェレンをFCフォレンダムからプレミアリーグへ連れてきた。

この流れには、オランダ代表のバルト・フェルブルッヘンとロビン・ルーフスの素晴らしい活躍が影響している可能性がある。