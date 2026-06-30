ベルリンに絞首台が設置された。苦い敗退を受け、斬首を求める声が高まっている。

ドイツ代表は2026年W杯ラウンド32でパラグアイにPK戦で敗れ、衝撃的な早期敗退となった。この結果を受け、ドイツサッカー界は責任の所在を巡る論争の段階に入った。

『キッカー』や「スカイ・ドイツ」は、ユリアン・ナゲルスマン監督や主力選手への批判が噴出し、代表チームの根本的な再構築を求める声が高まっていると伝えている。

主将ヨシュア・キミッヒは「どの試合でも良いプレーができず、強豪ではない相手にも苦戦した。この敗退は当然の結果だ」と語った。

「幼少期に見ていた、準決勝や決勝に進むドイツ代表を思い出す。その感覚を次の世代に伝えようとしたが、できなかった」と続けた。

キミッチは責任転嫁を否定し、「ピッチで全てを台無しにしたのは私たちだ」と語った。

それでもドイツの一部メディアやナゲルスマン監督は、パラグアイ戦の審判判定、特に延長戦でジョナサン・ターのゴールが取り消されたことを批判し、チームが不公正な扱いを受けたと主張した。

だが『キッカー』は、問題は判定以上に深いと指摘。早期敗退が「ナゲルスマンのイメージを傷つけた」と断じた。理由として、スタメンや戦術の采配、戦力の活用不足を挙げた。

同紙は、セルジュ・ニャブリやニコ・シュロッターベックといった主力の負傷、さらにフロリアン・ヴィルツ、ジャマル・ムシアラ、カイ・ハフェルツら攻撃陣のパフォーマンス低下を崩壊の直接要因と指摘した。

さらに、ナゲルスマンがキミッヒを右サイドバックで使い続けた采配も批判された。キミッヒは中盤に戻すべきだという声が大きかった。

一方、スカイ・ドイツはアントニオ・ルディガー、ヨナタン・ター、レロイ・サネ、レオン・ゴレツカといったベテランがチームを導けなかったと批判し、責任は選手全員にあると結論づけた。

批判はメディアにとどまらず、ドイツサッカー界のレジェンド、ルート・マテウスも「大会後に新監督が必要で、ピッチ内外でやるべきことが山積みだ」と改革を訴えた。

元DFマッツ・フンメルスも代表の抜本的見直しを主張。ドイツはEURO2016以降、主要大会で結果を出せておらず、出場機会が多いながら成果のない選手たちには厳しい決断が必要だと強調した。

ドイツ人監督クリスティアン・シュトライヒもパラグアイ戦のパフォーマンスを「惨憺たるもの」と酷評し、監督と選手たちは自己を真剣に検証すべきだと強調した。

ペール・メルツァッカーも「優勝の夢は捨て、努力を倍にすべきだ。最も弱い相手に負けた」と厳しく語った。