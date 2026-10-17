カレツァスは、アルテ・フェルステライで行われたドルトムントのアウェー戦（0-0）で、マクシミリアン・バイアーに代わって62分に投入されたばかりだった。攻撃的MFは自陣ペナルティーエリア付近でウニオンのラニ・ケディラをかわそうと体を反転させた際に負傷した。

脚をひねり、明らかに強い痛みを感じていた。治療のために試合が中断される中、BVB主将のニコ・シュロッターベックはカレツァスが続行できないことをベンチに向けてすぐに伝えた。カレツァスはスタッフに支えられ、足を引きずりながらピッチを後にし、70分に代わってアメリカの若手マティス・アルバートが出場した。

ドルトムントのDFヴァルデマール・アントンは試合終了後、Skyに「深刻なものでないことを願っている。芝に足を取られて、少しひねってしまったようだ」と語った。GKグレゴール・コベルも、ギリシャ人選手が再び離脱すれば「僕たちにとって非常に痛い」と付け加えた。

対戦相手のケディラはカレツァスの回復を願い、「あまり長く離脱しないことを願っている」と話した。

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好調なシーズン序盤を経て、コンスタンティノス・カレツァスはなぜ苦戦しているのか？

カレツァスにとって、厳しい日々が続くことになった。夏にKRCヘンクから3000万ユーロで加入し、鮮烈なスタートを切った18歳の新戦力は、9月上旬のチャンピオンズリーグ、ビジャレアル戦で倒れて以来、いまだ調子を取り戻せていない。

ニコ・コヴァチ監督はベルリンでの試合直前、Skyのマイクにこう語っていた。「チャンピオンズリーグの試合でコスタスが倒れた場面は、誰もがまだ覚えていると思う。あのことは今も頭の片隅にあるはずだ。それを見過ごしてはいけない」

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さらに「彼の様子を見ているが、まだ以前の状態には戻っていない。それが理由だとは言いたくないが、心のどこかで多少は影響しているはずだ。だから、あまり多くを求めてはいけない」と続けた。それでもコヴァチ監督は、「彼は自分の道を歩んでいく」と確信している。