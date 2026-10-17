カレツァスは、黒と黄の軍団がアルテ・フェルステライに乗り込んだ一戦（0-0）で、数分前の62分にマクシミリアン・バイアーに代わって出場したばかりだった。攻撃的MFは自陣ペナルティーエリア際でウニオンのラニ・ケディラをかわそうと体を反転させた際に負傷した。

足をひねり、明らかに強い痛みを感じている様子だった。治療による中断中、BVBの主将ニコ・シュロッターベックはベンチに向け、カレツァスはプレーを続けられないとすぐに合図した。カレツァスはスタッフに支えられながら足を引きずってピッチを去り、70分に代わってアメリカ人の有望株マティス・アルベルトが出場した。

ドルトムントのDFヴァルデマール・アントンは試合終了後、Skyに「深刻なものでないことを願っている。芝に足を取られ、少し足をひねったようだ」と語った。GKグレゴール・コベルも、ギリシャ人選手が再び離脱することになれば「僕らにとって大きな痛手になる」と付け加えた。

対戦相手のケディラはカレツァスの回復を願い、「あまり長く離脱せずに済むことを願っている」と話した。

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ラース・リッケンとニコ・コヴァチの反応は？

カレツァスにとって、厳しい日々が続いている。夏にKRCヘンクから3000万ユーロで加入し、鮮烈な活躍を見せた18歳の新戦力は、9月初めのチャンピオンズリーグ、ビジャレアル戦で倒れて以来、いまだに本来の調子を取り戻せずにいる。

スポーツ部門のマネージングディレクターを務めるラース・リッケンは「けががどれほど重いか、さらに検査する必要がある。現時点で診断を下すことはできない」と語った。

ニコ・コヴァチ監督は「深刻なものなのかどうか、これから確認しなければならない。もちろん、そうでないことを願っている」と述べ、「本当に残念だ。今は彼が気の毒だ。今の彼は、決して運に恵まれているとは言えない」と続けた。