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アル・イテハドのオランダ人ウイング、ステフェン・ベルフワインが、ロシュン・サウジリーグのネオム戦でチームの攻撃陣を率いた。最近負った負傷から回復しての出場となる。

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アル・イテハドは本日金曜日、ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スポーツシティ・スタジアムにネオムを迎え、ロシュン・サウジリーグ第13節を戦う。

アル・イテハドを率いるドイツ人指揮官イェンス・ヴィッシング監督はこの試合の先発メンバーを発表し、前節で負った負傷から回復したベルフワインが名を連ねた。

このオランダ人ウイングは、先週月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグ・エリートのリーグステージ第5節で、ウズベキスタンのパフタコールに2-0で勝利した試合に先発出場していた。

しかし、トッテナム・ホットスパーでもプレーした元スターは脚に打撲を負って84分に途中交代し、ネオム戦への出場が危ぶまれていた。

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それでもベルフワインは昨日木曜日にアル・イテハドの全体練習に復帰してネオム戦に間に合い、ヴィッシング監督は彼を先発で起用した。

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またヴィッシング監督は、モロッコ代表のユセフ・エン=ネシリに代えてナイジェリア人FWジョージ・イレニケナを先発に抜擢し、前線の3人目にはマルワン・アル・サハフィが入る。

この攻撃トリオを後方から支えるのはアルジェリア代表のスター、フセム・アワールで、セネガル人のディオン・ロピ、ムフタール・アリとともに中盤の3枚を形成する。

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守備陣では、左SBファリス・アブディにとって感慨深い一戦となる。昨夏の移籍市場でネオムからアル・イテハドへ移籍して以来、初めて古巣と対戦するからだ。

右SBにはムハンナド・アル・シャンキーティが入り、センターバックはサード・アル・ムーサとポルトガル人のダニーロ・ペレイラが組む。ゴールマウスを守るのはセルビア人GKプレドラグ・ライコヴィッチだ。

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アル・イテハドの先発メンバーは以下の通り。

GK：プレドラグ・ライコヴィッチ

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DF：ムハンナド・アル・シャンキーティ、ダニーロ・ペレイラ、サード・アル・ムーサ、ファリス・アブディ

MF：ムフタール・アリ、ディオン・ロピ、フセム・アワール

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FW：マルワン・アル・サハフィ、ジョージ・イレニケナ、ステフェン・ベルフワイン

アル・イテハドはホームの利と観客の後押しを生かして新たな勝利を挙げ、上位争いを続けたい考えだ。

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アル・イテハドは勝ち点24でロシュン・サウジリーグ5位につけてこの試合を迎える。ここまで7勝3分け、唯一の黒星は伝統のライバル、アル・ヒラル戦で喫したものだ。

アル・イテハドは首位アル・カーディシーヤ（勝ち点31）に7ポイント差をつけられているが、アル・カーディシーヤは2試合多く消化している。

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ネオムに勝利すれば、アル・イテハドは一時的にトップ4へ浮上する。その後、明日土曜日にジッダのアル・インマ・スタジアムで行われる同じ街の宿敵アル・アハリとアル・タアーウンの一戦で、ロシュン・サウジリーグ第13節は幕を閉じる。

一方のネオムは勝ち点22で6位につけており、ここまで7勝1分け4敗の成績を残している。