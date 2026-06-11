ベルナルド・シルバ、驚きのビッグ移籍目前：「さあ、もうすぐだ！」

ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードはベルナルド・シルバの獲得間近だという。マンチェスター・シティをフリー移籍で退団する31歳のMFとの契約交渉は最終段階にあり、正式合意は時間の問題だ。

ロマーノ氏によると、シルバのレアル・マドリード移籍は事実上決定で、2028年半ばまでの契約＋1年延長オプションが提示されている。

9シーズン過ごしたシティを今夏去るシルバは、チームを優先する姿勢が評価され、モウリーニョ監督の心にも響いたという。

AS紙によると、数カ月前、代理人のホルヘ・メンデスがシルバをレアル・マドリードにオファー。同時に、メンデスはクラブ首脳にモウリーニョの招聘も提案していた。

5月初頭にモウリーニョの復帰が正式決定し、新シーズン準備が始まった。

モウリーニョはシルバの獲得を望み、バルセロナやアトレティコ・マドリードも関心を示していたが、モウリーニョの復帰で状況は一変した。

モウリーニョから直接アプローチを受けたシルバは、他クラブとの交渉を一時停止。競争は激しかったが、現在はレアル・マドリードが圧倒的に優位だ。ロマーノは木曜日、「set to be sealed（成立間近）」と報告し、「Here we go, soon（さあ、もうすぐだ）」と続けた。