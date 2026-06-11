ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードはベルナルド・シルバの獲得間近だという。マンチェスター・シティをフリー移籍で退団する31歳のMFとの契約交渉は最終段階にあり、正式合意は時間の問題だ。

ロマーノ氏によると、シルバの移籍は事実上決定で、レアル・マドリードは2028年半ばまでの契約と1シーズンの延長オプションを提示している。

9シーズン過ごしたシティを今夏去るシルバは、常にチームを優先する姿勢がモウリーニョ監督の心にも響いた。

ASによると、数カ月前、代理人のホルヘ・メンデスがシルバをレアル・マドリードにオファー。同時に、メンデスはクラブが最終決定を保留していた時期にもモウリーニョの起用を提案していた。

5月初頭にモウリーニョの復帰が正式決定し、新シーズン準備が始まった。

モウリーニョはシルバの獲得を望み、バルセロナやアトレティコ・マドリードも関心を示していたが、モウリーニョの復帰で状況は一変した。

モウリーニョから直接アプローチを受けたシルバは、他クラブとの交渉を一時停止。競争は激しかったが、現在はレアル・マドリードが優位だ。ロマーノは木曜日、「set to be sealed（成立間近）」と報告し、「Here we go, soon（まもなく）」と続けた。