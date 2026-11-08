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ベルナルド・シウバが、メスタージャでバレンシアに3-0で快勝したレアル・マドリーの守備の堅さを称賛した。ポルトガル人スターは、8連勝を飾ったことで、クラブが今季のラ・リーガとチャンピオンズリーグの両タイトルを狙う上で絶好の位置につけたと考えている。

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レアル・マドリーが見事な勝利

シウバが中心的な役割を果たし、レアル・マドリーはメスタージャでバレンシアに3-0で快勝した。ポルトガル人MFはピッチ中央で優れたプレーを披露し、84分間出場した。

敵地での見事な勝利により、同クラブは公式戦8連勝を記録。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは現在、リーガで勝ち点30の2位につけている。首位バルセロナと勝ち点で並んでおり、バルセロナはアトレティコ・マドリーとの今季12試合目を控えている。

シウバ、バレンシアの激しいプレーに言及

アウェーチームにとって、難しさのない試合ではなかった。シウバは相手のフィジカルの強さと、激しいプレーを許して試合を流した審判の判定に言及した。

「厳しい雰囲気の中、激しくプレーするチームと、その激しさを許す審判を相手にした難しい試合だった」と、シウバはクラブの公式サイトで説明した。「それで僕たちにとって難しくなった。フェデ［バルベルデ］の見事なゴールが、試合をコントロールする助けになった。僕たちは常に試合をコントロールし、非常に組織的にプレーできていたと感じる。相手の攻守の切り替えにもうまく対応できた。DF陣は非常に積極的で、素早くボールを奪っていた。さらに勝ち点3を獲得できて、とてもうれしい」

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「8連勝によって、ラ・リーガの優勝争いを続け、チャンピオンズリーグで上位8位以内に入るための位置はずっと良くなった。この連勝はとてもうれしいけれど、今は次の試合に集中して勝ち続ける必要がある。ロッカールームもクラブも雰囲気がとても良い。これからも勝ち続けたい」

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連勝の継続へ

レアル・マドリーはこれで公式戦8連勝を記録した。最後に勝利を逃したのは、9月下旬のアトレティコとのマドリード・ダービーだった。シウバは、今季の優勝争いに残るために、この連勝がチームにとって極めて重要だと強調した。

「とても重要だ。守備が最も優れたチームは、常に試合に勝ち、タイトルを獲得できる状態にあるからだ」と付け加えた。「それによって、試合に勝ち、優勝することに近づける」

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シウバは代表活動へ

クラブの試合は代表ウィークのため中断する。シウバはすぐに代表活動へと意識を切り替え、ポルトガル代表のチームメートと合流する。ポルトガルは今後数日間で、UEFAネーションズリーグの重要な2試合に臨む。11月14日にデンマークと対戦し、17日のウェールズ戦で代表ウィークを締めくくる。