ベルナルド・シウバ、ポルトガル代表離脱後に沈黙破る。レアル・マドリーのスターを巡りコンディション論争

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ベルナルド・シウバが、医学的評価によってウェールズとのネーションズリーグ次戦を欠場することになり、ポルトガル代表を早期離脱した件について言及した。代表スタッフはプレーできる状態にないと判断したが、スペインからの報道によると、予想よりずっと早く国内リーグでプレーできる可能性がある。

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マドリーに戻るシウバ、コンディションに疑問の声

ポルトガル代表の主将シウバが、正式に代表を離脱した後、SNSでチームメイトに応援のメッセージを送った。レアル・マドリーのスターは、医学的評価を受け、火曜日にカーディフで行われるウェールズとのネーションズリーグ・グループステージ最終戦を欠場することになった。この離脱はすぐに議論を呼んだ。 FPF健康・パフォーマンス部門 が、シウバは遠征に同行し続けられる身体状態にないと判断したためだ。

代表スタッフは先日のデンマーク戦での大敗を受けて慎重な対応を優先した一方、スペインの首都にいる医師たちは、選手の回復時期についてより楽観的なようだ。現時点では、元マンチェスター・シティのシウバは、今週末に行われるレアル・マドリーとセルタ・デ・ビーゴのラ・リーガの試合で起用可能になるとみられている。代表の評価とクラブの所見の食い違いは疑問を呼んでいる。ポルトガル代表がグループA4の首位確保を懸けた重要な試合を控えているだけになおさらだ。シウバはポルトガル代表にとって苦しい一週間の中で光明となり、ブラガでの1-4の敗戦ではチーム唯一のゴールを決めたが、その後、帰国させられたز

ポルトガル代表にSNSでメッセージ

クラブでのプレー可否を巡る論争が高まる中でも、シウバは代表の仲間を励ますことに目を向けていた。チームを離れていても思いを届けようと、自身の公式インスタグラムに短くも明確なメッセージを投稿した。「明日の試合に臨むポルトガル代表を、僕たちは全力で応援している。みんながやるべきことをやり遂げ、非常に重要なグループ首位を確保できるよう願っている！」。32歳のシウバはフォロワーに向けてこう伝え、幸運と順位表の首位獲得を願った。

このメッセージが送られた時、ポルトガル代表は主力や経験豊富な選手を巡る小さな危機に直面していた。シウバの離脱に先立ち、ルベン・ディアスとジョアン・パリーニャも出場停止によってチームを離れている。これにより監督は、最も経験豊富な選手のうち3人を欠いてカーディフ・シティ・スタジアムに向かうことになった。

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選手起用に頭を悩ませるジョルジェ・ジェズス

Getty Images

3人の欠場の中でも、シウバを失うことはジョルジェ・ジェズスにとって最も痛手が大きいと言える。司令塔のシウバは、先日の代表活動期間に連係を欠いた中盤に創造性をもたらす存在だからだ。主将を欠くジェズスは、2位デンマークとのわずか3ポイントのリードを維持する方法を見つけなければならない。ポルトガル代表は勝ち点12で依然として有利な立場にあるが、前戦で1-4の大敗を喫した心理的影響はなお乗り越えるべき課題だ。監督は結束と粘り強さを求め、今季の努力が一度の悪い結果でかすんではならないと、代表に残る24選手に呼びかけた。

ポルトガル代表の医療部門は、シウバを離脱させた判断を維持した。臨床的な評価の結果、ウェールズ戦の強度に対応できる状態ではないと判断したという。チームがカーディフの試合会場で最終調整を行う中、テクニカルスタッフは3人の不在を補うため、守備と中盤の新たな布陣に取り組んだ。