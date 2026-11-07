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ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、レアル・マドリー加入後のベルナルド・シウバの卓越したパフォーマンスを称賛した。クリスティアーノ・ロナウド後の時代へポルトガル代表を導く準備を進める中、同監督は31歳のシウバが移籍後、違和感なく適応し、トップレベルのプレーを安定して続けていると強調した。

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ジェズス監督、ベルナルドのレアル・マドリーでの存在感を高く評価

ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督が、スペインで好調を見せるベルナルド・シウバを称賛した。デンマーク、ウェールズとのネーションズリーグに臨む代表メンバー28人をシティ・オブ・フットボールで発表した際、同監督はベルナルドの今季のクラブでの活躍を大いに誇りに思うと語った。

ベルナルドはサンティアゴ・ベルナベウで定位置を確保し、欧州屈指のプレーメーカーとしての評価を確かなものにしている。

ジェズス監督は、欧州サッカーの最高レベルで活躍しているベルナルドは、代表にとって非常に貴重な存在だと強調した。

「レアル・マドリーで先発するのは簡単ではない」

ベルナルドのパフォーマンスについて問われたジェズス監督は、スペインの首都で欠かせない先発選手として地位を築くことの難しさを強調した。

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「彼は経験をもたらしてくれる。レアル・マドリーで良い時期を過ごしているし、世界最高のチームの一つで先発するのは簡単ではない」とジェズス監督は記者会見で語った。

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「彼の価値に疑いはない。ポルトガルには彼のほかにも、世界最高のクラブでプレーする非常に質の高い選手たちがいる」

レアル・マドリーのベルナルド、ポルトガル代表主将の候補に

トップレベルで安定した活躍を続けるベルナルドは、クリスティアーノ・ロナウドの代表引退後、ポルトガル代表の新たなリーダー陣の中心にも位置づけられている。

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ジェズス監督は、主将は代表出場数のみに基づいて決まると明かした。これにより、ベルナルドも代表主将を務める候補となる。

「監督が主将を選ぶわけではない。代表出場数に基づいて決まる」とジェズス監督は述べた。「現時点では5人いて、全員が私の指揮したクラブでプレーした選手だ。ベルナルド・シウバ、ルベン・ディアス、ジョアン・カンセロ、ルベン・ネヴェス、ブルーノ・フェルナンデスだ」

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ポルトガル、ネーションズリーグのグループ最終戦へ

ポルトガルはスペインとともにすでにネーションズリーグ準々決勝進出を決めているが、ジェズス監督とベルナルドはグループA4の首位確定を目指す。

ポルトガルは11月14日にブラガでデンマークを迎え、17日にはカーディフに遠征してウェールズと対戦する。

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ベルナルドを中盤の原動力として、ポルトガルは好調を維持し、ジェズス監督の下で実力を示したいところだ。