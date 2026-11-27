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コモに所属するアルゼンチン人MFニコ・パスが、2027年に移籍する可能性のある有力候補のひとりとして注目を集めている。マンチェスター・ユナイテッドは、主将を務めるポルトガル人のブルーノ・フェルナンデスがオールド・トラッフォードを去る可能性に備え、パスの獲得に関心を寄せている。

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イギリス紙『ジ・アスレティック』によると、パスはコモとアルゼンチン代表で目覚ましいパフォーマンスを見せている。今季はここまで11ゴールを記録しており、10月のチャンピオンズリーグではマンチェスター・ユナイテッド相手に2ゴールを挙げた。

2度の移籍市場が開かれる新たな年が近づくなか、次の移籍期間に注目が集まっている。各クラブにとっては多くの選手の将来を左右し、勢力図を塗り替えうる戦力で陣容を強化する好機となる。

コモは2024年、600万ユーロでレアル・マドリーからパスを獲得した。契約には、その後3度の夏の移籍市場でレアル・マドリーが選手を買い戻せる条項が盛り込まれ、その額はそれぞれ800万ユーロ、900万ユーロ、1000万ユーロとされていた。

これらの条件は6月に再交渉され、コモはレアル・マドリーに6000万ユーロを支払うことになった。一方で買い戻し条項の額は8000万ユーロに引き上げられ、行使できるのは2027年のみとなった。

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同紙に匿名で語った事情に詳しい関係者によると、パスは現時点でレアル・マドリーへの復帰を望んでいないという。

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主力として重要な役割を担う保証が得られれば考えを変える可能性はあるものの、現在までそうした状況にはなっていない。

関係者によれば、レアル・マドリーが買い戻し条項を行使しなければ、コモは通常どおり自由に選手を売却できるようになる。また、獲得に関心を示すクラブのなかで、2025年のトッテナム・ホットスパーほど強力なオファーや動きを見せたクラブはまだないという。

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その一因は買い戻し条項をめぐる状況にあり、獲得を望むクラブの立場をより複雑にしている。

それでもパスへの関心は高まっており、マンチェスター・ユナイテッドはブルーノ・フェルナンデスのオールド・トラッフォード退団に備え、パスを獲得候補のリストに加えている。

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フェルナンデスは最近、2026-27シーズン終了時に満了する契約の延長交渉が止まっていることを認めた。ただし、マンチェスター・ユナイテッドは契約を12か月延長できるオプションを保有している。

それでも、このポルトガル人選手が近く退団する可能性は残っており、クラブは後釜となる候補の検討を進めている。

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関係者は、マンチェスター・ユナイテッドのプロジェクトと変わらぬクラブの魅力がパスにとって好材料になっていると強調した。ただし、現時点で同クラブが第一希望の移籍先とは限らないという。

チャンピオンズリーグ出場権の獲得が決断を左右するとみられる一方、パスがマウリシオ・ポチェッティーノ監督と同じ代理人を抱えていることが、交渉を円滑にする可能性もある。

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とはいえ、22歳の同選手をめぐる争奪戦は非常に激しくなると予想されており、マンチェスター・ユナイテッドも同じポジションを任せられる別の候補をリストアップしている。