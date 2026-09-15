この記事の初稿は7月末に掲載された。

パリ・サンジェルマンがミュンヘンのアリアンツ・アレーナでインテルを5-0で粉砕し、初めてチャンピオンズリーグを制してから、まだ1年余りしかたっていない。2年足らずで、最高峰大会の決勝は再びミュンヘンで開催されることになると、UEFAが火曜日に発表した。

「我々にとって素晴らしいニュースだ」と、バイエルンのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOは語った。「アリアンツ・アレーナ、FCバイエルン、そしてミュンヘンは、国際的な魅力、生きたホスピタリティー、そして最高水準の運営力を体現している。UEFAはそれを理解しており、世界中のスポーツファンもそれを実感している」

2028年、決勝は通算6度目となるミュンヘン開催となる。うち3回はオリンピアシュタディオンで行われた。アリアンツ・アレーナでは、FCバイエルンがFCチェルシーにPK戦で敗れた2012年の伝説的な「フィナーレ・ダホアム」、そして2025年大会が続いた。なぜミュンヘンが、もう再び選ばれたのだろうか。

実際のところ、現在のヨーロッパにはチャンピオンズリーグ決勝に理想的な条件を備えたスタジアムは多くない。そのため、2028年開催の唯一の正式立候補地だったアリアンツ・アレーナだけでなく、UEFAは限られた会場を繰り返し使う傾向にある。2027年の次回決勝は、2019年にも開催されたマドリードのメトロポリターノで行われる。ロンドンのウェンブリーは過去15年で実に3度も選ばれている。

バルセロナが2029年決勝を獲得

チャンピオンズリーグ決勝開催の基本条件は、天然芝、105メートル×68メートルのピッチ、そして収容人数7万人である。ただし、収容人数についてはUEFAが10％の許容幅を設けており、6万3000人が絶対的な最低ラインとなる。現在のヨーロッパでこれに当てはまるサッカースタジアムは22ある。ロシアとウクライナの戦争が続いているため、サンクトペテルブルク、モスクワ、キエフでの開催は対象外となる。残るのは19だ。

ヨーロッパ最大のスタジアムはバルセロナのカンプ・ノウだ。長期にわたる改修工事や遅延、それに伴う不透明さのため、ここ最近の検討では候補になっていなかった。だが、新しいカンプ・ノウは現在完成間近となっており、そのまま2029年決勝の開催権を獲得した。

おそらくヨーロッパで最も有名で、改修後は最も近代的でもあるスタジアムがレアル・マドリーのベルナベウだ。ここが2010年以降決勝会場として使われていないのは、レアルのフロレンティーノ・ペレス会長とUEFAの長年の確執も関係しているのだろう。キーワードはスーパーリーグだ。加えて、同じ都市内にはUEFAの意向により合っているとみられる代替案、メトロポリターノもある。

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ドルトムントは2029年以降の招致を検討か

ミラノのサン・シーロは老朽化しているとみなされており、近いうちに新スタジアムに置き換えられる予定だ。また、近年も散発的に開催地となってはいたものの、ローマ、アテネ、イスタンブールの由緒あるオリンピックスタジアムは、トラックの存在や設備面の不足もあって、もはや時代に合っていないのが実情である。

開催における重要だが明確には定義されていない基準としては、都市インフラ、大規模空港への近さ、市内のホテル客室数、とりわけ高級帯の客室数、そしてスタジアム内のボックス席数が挙げられる。そうした意味で、マンチェスターのオールド・トラッフォード、カーディフのミレニアム・スタジアム、マルセイユのベロドローム、バクーの国立競技場、セビージャのラ・カルトゥハ、そしてドルトムントのジグナル・イドゥナ・パルクは最適とは見なされていない。それにもかかわらず、シュポルト・ビルトによると、ドルトムントは2029年以降で初のチャンピオンズリーグ決勝開催を目指しているという。

結局のところ、理想的な条件を備えた会場としてアリアンツ・アレーナ、ウェンブリー、メトロポリターノ、そしてブダペストのプスカシュ・アレーナ（2026年開催地）のほかに残るのは、スタッド・ド・フランス（前回開催は2022年）、リスボンのエスタディオ・ダ・ルス（2020年）、そしてベルリン・オリンピアシュタディオン（2015年）だけだ。