この記事の初版は7月末に公開された。

パリ・サンジェルマンがミュンヘンのアリアンツ・アレーナでインテルを5-0で粉砕し、初めてチャンピオンズリーグを制してから、まだようやく1年あまりしか経っていない。2年もしないうちに、再びミュンヘンで欧州最高峰大会の決勝が開催されることになった。UEFAが火曜日に発表した。

バイエルンのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOは「これは我々にとって素晴らしい知らせだ」と語った。「アリアンツ・アレーナ、FCバイエルン、そしてミュンヘンは、国際的な魅力、息づくホスピタリティ、そして最高水準の運営力を象徴している。UEFAもそれを理解しており、世界中のスポーツファンもそれを体感している」

2028年には、ミュンヘンで通算6回目の決勝が開催される。これまで3回はオリンピアシュタディオンで行われた。アリアンツ・アレーナでは、FCバイエルンがチェルシーにPK戦で敗れた2012年の伝説的な「フィナーレ・ダホーム」、そして2025年大会が続いた。では、なぜミュンヘンがこれほど早く再び開催地になるのだろうか。

実際のところ、現在のヨーロッパでチャンピオンズリーグ決勝に理想的な条件を備えたスタジアムは多くない。そのため、2028年大会の開催に名乗りを上げた唯一の正式候補であるアリアンツ・アレーナだけでなく、UEFAにはおなじみの舞台が固定化されつつある。次回の2027年決勝は、2019年にも開催されたマドリードのメトロポリターノで行われる。ロンドンのウェンブリーは、過去15年で実に3度も開催地となっている。

バルセロナが2029年決勝開催へ

チャンピオンズリーグ決勝開催の基本条件は、天然芝、105メートル×68メートルのピッチサイズ、そして7万人の収容人数だ。ただし収容人数については、UEFAが10％の許容範囲を設けており、絶対的な最低ラインは6万3000人となる。現在のヨーロッパでこれに該当するサッカースタジアムは22ある。ロシアとウクライナの戦争が続いているため、サンクトペテルブルク、モスクワ、キエフでの開催は候補にならない。残るのは19だ。

ヨーロッパ最大のスタジアムは、バルセロナのカンプ・ノウだ。長引く改修工事、遅延、それに伴う不透明感のため、ここ数年の検討では存在感を示せなかった。だが、新しいカンプ・ノウは完成目前となっており、さっそく2029年決勝の開催権を得た。

おそらくヨーロッパで最も有名で、改修後は最も近代的でもあるスタジアムが、レアル・マドリーのベルナベウだ。ここが2010年以降、決勝会場として使われていないのは、レアル会長フロレンティーノ・ペレスとUEFAの長年の確執も関係しているのだろう。キーワードはスーパーリーグだ。さらに、同じ都市内にはUEFAの好みにより合っているとみられる代替案、メトロポリターノもある。

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ドルトムントは2029年以降の招致を検討か

ミラノのサン・シーロは老朽化したスタジアムと見なされており、近いうちに新スタジアムへ置き換えられる予定だ。比較的最近も散発的に開催地となってはいたものの、ローマ、アテネ、イスタンブールの由緒あるオリンピック・スタジアムは、トラックがあり、快適性にも欠けるため、実際のところ時代に合わなくなっている。

開催における重要だが厳密には定義されていない基準としては、都市インフラ、大規模空港への近さ、市内のホテルのベッド数、とりわけ高級帯の客室数、そしてスタジアム内のVIPボックス数がある。その意味で、マンチェスターのオールド・トラッフォード、カーディフのミレニアム・スタジアム、マルセイユのベロドローム、バクーのナショナル・スタジアム、セビージャのラ・カルトゥーハ、そしてドルトムントのジグナル・イドゥナ・パルクは最適とは見なされていない。それにもかかわらず、Sport Bildによると、ドルトムントは2029年以降に初めてチャンピオンズリーグ決勝を開催するべく働きかけているという。

最終的に、理想的な条件を備えた会場としてアリアンツ・アレーナ、ウェンブリー、メトロポリターノ、そしてブダペストのプスカシュ・アレーナ（2026年開催地）以外に残るのは、スタッド・ド・フランス（直近開催は2022年）、リスボンのエスタディオ・ダ・ルス（2020年）、そしてベルリン・オリンピアシュタディオン（2015年）だけだ。