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レアル・マドリーのレジェンド、ラウール・ゴンサレスが、セグンダ・ディビシオンに所属するレアル・オビエドの新監督として正式にお披露目された。かつての名ストライカーは就任に大きな誇りと興奮を示し、ラ・リーガ昇格を明確な目標に掲げた。

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ラウール、レアル・オビエドで監督として新たな一歩

レアル・マドリーのレジェンド、ラウール・ゴンサレスが、セグンダ・ディビシオンに所属するレアル・オビエドの監督として正式に始動した。カルロス・タルティエレ・スタジアムでの正式な就任会見に先立ち、エル・レケソンで初練習を指揮。スポーツディレクターのダビド・フェルナンデスとともに会見に臨んだ元名ストライカーは、この新たな挑戦への思いを熱く語った。

ラウールは解任されたフリアン・カレロの後任となり、野心的なオーナーと熱心なファンに支えられたプロジェクトを引き継ぐ。

新監督は就任初日から、オビエドをスペインサッカーのトップカテゴリーに復帰させるという最終目標を明確に示した。

ラ・リーガ昇格を見据えて

正式な就任会見で報道陣を前にしたラウールは、オビエドほどの規模と伝統を持つクラブは、常に最高レベルを目指さなければならないと強調した。

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「レアル・オビエドにいる以上、目標は1部リーグにいること以外にあり得ない」とラウールは力強く語った。

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ほかのオファーも受ける中で就任を決めた理由については、こう付け加えた。「ほかのクラブからも話はありました。しかし、真剣に取り組み、以前からこの街を支え、整備が進むスポーツ施設を持ち、今後の成長の鍵となるこのオーナーに確信を持ちました。スポーツ部門とクラブ運営部門の人たちにも会い、カソルラやセサルとも話しました。ここなら自分のやりたいことができると感じています」

攻撃的なチームづくりに、主将としての経験を生かす

ラウールはチームの戦術的な構想を説明し、カルロス・タルティエレのサポーターと強い絆を築ける、躍動感のあるアグレッシブなチームをつくる考えを強調した。

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「チームに独自のスタイルを築きたい。ファンの心に響き、確固たるスタイルを持ち、ゴールを狙うチームです」とラウールは説明した。「私は縦への推進力があり、アグレッシブにゴールを狙い、守り方も分かっているチームが好きです…。良いポジションを取り、目標に向かって戦います」

輝かしい現役時代とリーダーとしての経験が監督としてのスタイルにどう影響するかについては、こう述べた。「私たちは幸運にもレアル・マドリーでプレーし、キャプテンを務め、多くのチームメートを助けることができました。共通する部分もあれば、細かな違いもあります。その経験は選手を理解する助けになります」

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目前に迫る初戦、レアル・マドリー監督就任の話題には応じず

準備できるのは数回の練習のみ。ラウールは今週土曜日、ホームでのジローナFC戦で監督として最初の試練に臨む。ただし、代表活動中のレンタル選手エンソ・ペレスを欠いた状態でこの試合に臨まなければならない。

オビエドの監督就任は、将来的にレアル・マドリーのトップチームを率いるための足掛かりなのかと記者に問われると、ラウールはその憶測をきっぱりと退けた。

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「将来、レアル・マドリーにいる自分を思い描くかって？ 私が思い描くのは、ここにとどまる自分です。ここでチャンスと信頼を与えてもらいました。とても幸せです。笑顔が止まりません。毎日このチームを指導できるのは光栄なことです」と締めくくった。