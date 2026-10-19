レアル・マドリードのトルコ代表選手アルダ・ギュレルと、セビージャの選手ベッキーが絡んだシーンが、サンティアゴ・ベルナベウでの両チームの対戦中に大きな議論を巻き起こした。前半24分、ビデオアシスタントレフェリー（VAR）の介入がなかったあるプレーをめぐり、一部からはマドリードの選手を退場にすべきだという声が上がった。

カタルーニャ紙『ムンド・デポルティボ』によると、サンティアゴ・ベルナベウに設置された26台のカメラをもってしても、ギュレルのプレーを決定づける明確な映像を提供するには不十分だったという。VARルームには、退場に値する反則を選手が犯したと断定できる映像がなかったため、主審のマテオ・ブスケツ・フェレールがモニターでこのプレーを確認するよう呼び出されなかった理由もそこにある。

同紙はさらに、この試合のビデオアシスタントレフェリーを務めたギジェルモ・クアドラ・フェルナンデスが介入しなかったのは、判定の見直しを必要とする反則が犯されたという明確な証拠がなかったためであり、これは国際サッカー連盟（FIFA）が定めるVARプロトコルに則ったものだと説明した。同プロトコルは、技術が介入するには明白かつ明らかな誤りの存在を要件としている。

これは、スペインリーグにおけるVARが、リーグ機構「ラ・リーガ」が制作する公式テレビ放送の映像に依拠していることに起因する。この映像は「モビスター」と「DAZN」の2つのネットワークが試合中継に使用している。

したがって、スタジアム内に多数のカメラが設置されていても、必ずしもすべての撮影アングルがビデオ審判に提供されているわけではなく、また記録された映像がすべてのプレーにおいて決定的な証拠を提供するとは限らない。

レアル・マドリードとバルセロナの試合、とりわけクラシコやマドリード・ダービーの対戦は、最も多くのテレビ中継によるカバーを受けている。しかし、カタルーニャ紙が示した説明によれば、それがすべての物議を醸すケースにおいて明確な映像の確保を保証するわけではないという。