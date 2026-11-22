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テニス界のレジェンド、ラファエル・ナダルがレアル・マドリードの臨時総会で99.5％の票を獲得し、理事に選出された。グランドスラム22度制覇のナダルは、フロレンティーノ・ペレス会長とともに登壇し、クラブが世界のスポーツ界の頂点に立ち続けられるよう力を尽くすと誓った。

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ナダルが圧倒的支持でレアル・マドリード理事に選出

テニス界のレジェンド、ラファエル・ナダルがレアル・マドリードの臨時総会で99.5％の票を獲得し、正式に理事に就任した。シウダー・レアル・マドリードのバスケットボール施設で対面とオンラインの両方で行われた投票では、代議員1713人のうち1704人が就任に賛成し、反対は4人、棄権は5人だった。

クラブ定款第46条に基づいて新たな役職への就任が承認されると、ナダルは出席者からスタンディングオベーションを受けた。2011年から名誉会員を務めるスペインのスターが、生涯にわたって応援してきたクラブの運営に直接携わることになる。

ナダル、学びながら世界的ブランドに貢献すると誓う

総会で演説したナダルは、今回の就任を誇らしい節目と表現し、生涯にわたるレアル・マドリードとの絆がさらに深まると語った。また、謙虚な姿勢でクラブに尽くし、世界のスポーツ界の頂点に立つ地位を守るために貢献したいと強調した。

ナダルは「レアル・マドリードの理事会の一員になることは、大きな責任を伴う。このクラブは親から子へと受け継がれ、人々を結びつける。私にとっては、家族や友人と一緒に試合を見ることで、彼らとのつながりを感じられる存在だ。計り知れない喜びであり、大きな満足感がある。レアル・マドリードは世界的なブランドなので、その責任を強く自覚している。果てしない責任だが、このクラブが世界最高であり続けられるよう、学び、貢献したいという思いで引き受ける」と語った。

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ペレス会長、スポーツ界のスターを「私たちの仲間」と称賛

議題が一つだけの総会で、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長はナダルを称賛した。通算92タイトル、グランドスラム22度制覇、オリンピックでの金メダル2個、デビスカップ5度制覇という実績に加え、コート内外での人柄をたたえた。ペレス会長は、元世界ランキング1位のナダルがクラブの中核をなす価値観を体現していると強調した。

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ペレス会長は「今日はクラブにとって非常に特別な日であり、レアル・マドリードの会長である私個人にとっても、非常に特別な日だ。そして私たちにとって、とりわけ特別なことがある。ラファは私たちの仲間だ。彼はレアル・マドリードの名誉会員であり、このクラブの色に深い思いを抱き、マドリディスモを常に誇りを持って表明してきた」と述べた。

レアル・マドリードの未来への長期的な貢献

ペレス会長は、ナダルが理事会に加わることで、クラブのアイデンティティーと野心を守りながら、次世代に向けたクラブづくりに貢献してくれると確信を示した。ナダルもその長期的な展望に同調し、会員からの拍手を受けながら演説を締めくくった。

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ナダルは「今の姿を維持できるよう取り組む。成功を収め、これから何年も成功し続けるクラブであるために」と宣言し、「ハラ・マドリード！」の言葉で演説を終えた。