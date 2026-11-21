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レアル・マドリーは、数週間前に悲劇的な事故で亡くなったテネリフェの選手ヘスス・デ・ミゲルを追悼した。サンティアゴ・ベルナベウで行われたセルタ戦を前に、選手の家族がピッチに招かれ、悲しみと敬意に包まれるなか、両クラブの幹部も試合前の追悼セレモニーに参加する心温まる場面が見られた。

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この取り組みには、レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長とセルタのマリアン・モウリーニョ会長が立ち会った。両者は故人の家族を迎え入れ、その功績に特別な敬意を表した。両クラブが遺族に寄り添う姿勢を示すとともに、フットボールが勝負や結果を超え、競技に関わるすべての人々を結びつける人間的な振る舞いの場でもあることを改めて印象づける光景となった。

両クラブの幹部は、サンティアゴ・ベルナベウのピッチ上でデ・ミゲルの家族とともに追悼のひとときを過ごした。セルタの会長はフロレンティーノ・ペレス会長とともに、チーム全選手のサインが入ったユニフォームを遺族に手渡した。哀悼と敬意のメッセージが込められたこの象徴的な贈り物は、故人の記憶を後世に残し、悲劇に見舞われた家族を支えたいという両クラブの思いを映し出すものだった。

追悼はサイン入りユニフォームの贈呈だけにとどまらなかった。サンティアゴ・ベルナベウでは、スタンドの一角に選手の写真とともに「ヘスス・デ・ミゲル、安らかに眠れ」と記された横断幕が掲げられた。この心を打つメッセージをファンは敬意をもって受け止め、試合の雰囲気は勝敗の計算を離れ、悲しみと故人への思いが交錯する特別なひとときへと変わった。

また、セレモニーでは試合開始前に、デ・ミゲルの冥福を祈って場内の全員が1分間の黙とうを捧げた。これは亡くなった人々への敬意を示すスポーツ界の伝統であり、ファンが故人を偲ぶ機会ともなっている。さらに、スタジアムの9番ゲートにも選手の写真が掲示された。クラブのファンの前で、そして欧州フットボールを代表する名所のひとつで、その名を後世に刻もうとレアル・マドリーが用意した追悼の演出のひとつだった。

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今回の追悼は、悲劇的な事故で選手がこの世を去ってから数週間後に行われた。ピッチ上では勝負を争う間柄でありながら、レアル・マドリーとセルタがそろって故人を偲んだことで、その死が周囲のスポーツ関係者に与えた衝撃の大きさが改めて浮き彫りとなった。

家族がベルナベウを訪れたことにも特別な意味があった。ファンとクラブ関係者からの敬意に包まれながら故人を偲ぶ機会となり、その光景は哀悼と尊敬の念に満ちていた。