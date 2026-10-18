セビージャの選手たちは、サンティアゴ・ベルナベウで行われたレアル・マドリード戦における判定に不満を示し、試合の流れを左右するいくつかのシーンが自分たちに有利に判定されなかったと主張した。この試合では、ペケ・フェルナンデスとルビ・オリへのプレーをめぐって論争が起きた。

セビージャのフアン・イグレシアスは「モビスター」に対し、次のように語った。「我々は試合に入り込めていたし、全力を尽くした。ペケに対するファウルがあったと思う。私には暴力行為に当たるように見えた。それに、レアル・マドリードの得点の一つの前にはルビ・オリに対するファウルもあった。だが、そのシーンはテレビ画面にすら映されなかった」

さらにこう続けた。「どんな試合になるかは分かっていたが、我々にはどうにもできない判定があった。多くの場合、審判と話すことはできない。彼らがそれを許さないからだ。要するに『下がれ、カードを出すぞ』というだけで、これが常に最も簡単な解決法なんだ。ここで何が起こるかは分かっていた」

一方、セビージャのキャプテンであるキケ・サラスは、自分たちのチームに対する敬意を求め、いくつかのシーンはより正確な検証に値したと強調し、こう述べた。「アルダ・ギュレルのファウルは明らかだったし、ペケが受けた肘打ちも見て分かる。それが試合の流れを彼らに傾けたのは明白で、その後スコアは1－0になった」

そして次のように続けた。「なぜあのシーンをVARで検証しなかったのか理解できない。我々が求めているのは敬意と、起きたことをきちんと判定してもらうことだけだ。我々は痛みを感じているが、ルビ・オリに対するファウルも見れば分かるはずだ」