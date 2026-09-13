レアル・マドリードは今後しばらくの間、サンティアゴ・ベルナベウを離れて試合を戦うことになる。今季のホームでの試合は、これまで一度も敗戦を喫していないにもかかわらず、サポーターからブーイングを浴びせられる場となり、繰り返しの試練と化している。

レアル・マドリードは今季、ホームで4試合を戦い、そのすべてでブーイングを浴びた。これは、より説得力のあるパフォーマンスとクラブの野心にふさわしい結果を求めるサポーターの要求の大きさを如実に示すものだ。

白い巨人はベルナベウで無敗の記録を保っているものの、それだけでは、あらゆる試合で選手たちにさらなる働きを期待するサポーターを満足させるには十分ではなかった。そしてこの光景が繰り返されるなか、ホームでの試合はレアル・マドリードにとって精神的かつ技術的な絶え間ない試練のようなものとなった。

チームは今後数週間、ベルナベウの雰囲気から離れる機会を得る。9月15日火曜日にエスタディオ・マルティネス・バレロでエルチェと対戦し、その後、9月20日にメトロポリターノでアトレティコ・マドリードに乗り込む。

アトレティコ・マドリードとのダービーマッチの後、リーガ・エスパニョーラは国際Aマッチ期間により中断され、レアル・マドリードは10月10日まで公式戦から遠ざかる。この日、チームはサンティアゴ・ベルナベウに戻り、ビジャレアルと対戦する。

こうしてレアル・マドリードは、絶え間ない声援が送られてきた一方で、今季ホームで戦った4試合すべてでブーイングも浴びせられたスタンドから、約1か月間離れることになる。