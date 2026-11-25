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レアル・マドリーとアイントホーフェンの一戦で、ちょっとした珍場面があった。間接的にその当事者となったのは、レアル・マドリーを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョだ。エジプトの人気タレント、ラメズ・ガラルがサンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリーのベンチに近いスタンドから冗談交じりに呼びかけ、スペインのクラブを離れてエジプトのアル・アハリの監督に就任するよう誘ったのである。

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ラメズはスタンドにいてレアル・マドリーのベンチに近かったことを利用し、ポルトガル人指揮官に「モウリーニョ、アル・アハリが君を求めているぞ、モウリーニョ。明日エッサム・セラグが君との契約をまとめに来る」と呼びかけた。アル・アハリで補強部門の責任者を務める人物のことを指した発言だ。

このエジプト人タレントはさらにコミカルな勧誘を続け、「レアル・マドリーを辞めてアル・アハリの監督になってくれ。アモウタは去った。ヤシン・マンスールが君にヴィラをプレゼントするよ」と付け加えた。ヤシン・マンスールはアル・アハリの副会長で、理事のサイード・アブデル・ハフィズとともにサッカー部門を担当している。

ラメズ・ガラルはモウリーニョへの一方的な語りかけの最中に、スタジアムで撮影した複数の動画を自身のインスタグラムに投稿した。そのうちの一つには「モウリーニョに契約書を送ろうか？」と皮肉めいたコメントを添えている。アル・アハリで最近起きた監督交代と結びついたジョークだったこともあり、この場面はフォロワーの間で反響を呼んだ。

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また、エンバペのゴールの後に投稿した別の動画には「ベンジェディダをレンタルで持っていって、エンバペを完全移籍でくれ」とコメントしている。

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ラメズの呼びかけは、アル・アハリが新監督を探している最中というタイミングで飛び出した。クラブはエジプト・リーグでピラミッズに0-2で敗れた後、モロッコ人指揮官フセイン・アモウタとそのスタッフに感謝を表明し、契約を解除したと発表していた。この敗戦は、今シーズン全公式戦を通じてチームにとって初黒星だった。

アモウタ退任の決定は、副会長のヤシン・マンスールと、サッカー部門を担当する理事のサイード・アブデル・ハフィズが示した構想に基づくものだった。理事会は両者に対し、決定発表後の数時間のうちにモロッコ人指揮官の後任候補を提示するよう命じていた。

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アル・アハリは水曜日の今日、エジプト人のサミ・カムサンをアモウタの後任として暫定的に任命した 。新たな外国人監督と契約するまでの措置となる。チームはエジプト・プレミアリーグの順位表で3位に後退し、勝ち点20にとどまっている。首位ピラミッズとは7ポイント差、2位ザマレクとは2ポイント差だ。

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一方のモウリーニョは、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節でレアル・マドリーを率い、オランダのアイントホーフェンと対戦していた。この試合でスペインの名門は見事な逆転劇を演じた。前半は32分にクロアチア人ベテランのイヴァン・ペリシッチにPKを決められ、1点ビハインドで折り返していた。

レアル・マドリーは後半に試合をひっくり返す。50分にフェデリコ・バルベルデが同点弾を挙げると、60分にジュード・ベリンガムが勝ち越しゴールを記録。さらにキリアン・エンバペが64分と84分に2ゴールを加えてリードを広げ、87分にはヴィニシウス・ジュニオールが5点目を決めた。試合はレアル・マドリーが5-1で勝利した。

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