ベルサ：「水分補給のための休憩」には別の意図がある…サウジアラビアの守備から教訓を学ぶ

ウルグアイ代表のマルセロ・ベルサ監督は、国際サッカー連盟（FIFA）が2026年ワールドカップで導入した水分補給タイムを「サッカーに価値を加えず、むしろ文化の本質を損なう」と批判した。

FIFAは米・墨・加での高温を理由に各ハーフ半ばに3分間の休憩を設定したが、選手や監督の間では賛否が分かれている。

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批判派は、試合を事実上4つのクオーターに分けるこの休憩は、放送局が2分以上のCMを流すためのものだと指摘する。

ビルサ監督はロイター通信の取材に「試合を2回ではなく4回に分けることは、サッカーが長年育んできた文化を変える」と語った。 この変更は何も足さず、多くのものを奪う。以前のサッカーには独自の魅力があったが、今は変わってしまった。人々は、その独特の特質に魅了されていたのだ」

アルゼンチン人監督はさらに続けた。「VARのような技術は評価する。テクノロジーは機会を広げる。だが、これらのインターバルには別の意図がある。私の言葉は、私が聞いたことを繰り返しているだけだ」。

サウジアラビア戦の教訓

ウルグアイはグループステージ第2戦でカーボベルデと対戦する。

ベルサ監督は、サウジアラビア戦の1－1の引き分けで経験した「低い位置での守備ブロック」から教訓を得たと語った。

「サウジアラビア戦ではボール支配率は高かったが、前半はチャンスをほとんど作れなかった」と語り、チームはすでにどうプレーすべきか理解していると付け加えた。

後半は速さと攻撃性、ダイナミズムを持ってボールを扱い、高いレベルの動きを見せた」と語った。