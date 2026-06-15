ウルグアイ代表のアルゼンチン人監督マルセロ・ビエルサは、2026年ワールドカップ・グループH初戦となる明日未明のサウジアラビア戦が簡単ではないと語った。

ウルグアイ、スペイン、カーボベルデと同組のグループ8で戦う。

試合前日の会見では「サウジアラビアには個人技の高い選手が多く、油断できない」と警戒を強めた。

サウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』によると、彼はさらに「我々のレベルや準備状況の結論は試合後にしか出ない」と語った。

同時に、攻撃的なスタイルを貫き、多くの選手でプレスをかけて素早くボールを奪い、ボールを持つ瞬間と持たない瞬間を連携させるつもりだ」と語った。

ただし「これらの戦術が成功するかどうかは、相手のスタイルや試合中の対応にもよる」と付け加えた。

また、代表チームのフライト遅延についてベルサ監督は「準備はモンテビデオでほぼ完了しており、影響はない」と語った。

足首を痛めていたホセ・マリア・ヒメネスについては「練習合流が遅れたが、経過を見て問題ないと判断し、現在はチームに合流している」と説明した。

ロナルド・アラウホについては「軽い筋肉の違和感で合流した。バルセロナでは直近6か月問題なかったが、その後肉離れを起こした」と説明した。

さらに「練習中に選手が負傷したのは、何らかの不手際があったからだ。アラウホは信頼するスタッフと協力しており、彼らの同意なしに判断は下さない」と付け加えた。