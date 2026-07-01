ベルサ、クーマンに続き、ワールドカップでまた新たな犠牲者が生まれた。

セバスティアン・ピカシシは、2026年ワールドカップでメキシコに0－2で敗れベスト32で敗退したエクアドル代表の監督を退任すると発表した。

メキシコシティで大会を去ったエクアドル代表とともに、契約が大会終了までだったピカシシ監督の旅も幕を閉じた。

45歳の同監督は試合後の会見で「契約は大会終了まで。エクアドル史上最高成績という約束を果たせなかった。今日、別れの時だ」と語った（ニューヨーク・タイムズ紙）。

早期敗退の悔しさはあるが、在任中の成果に誇りを持ち、チームを去ると強調した。

「サポーターには感謝している。全力で戦った選手たちにも感謝している。苦しい夜だが、美しい思い出を持って去る」と語った。

試合終了のホイッスルが鳴った後、ロッカールームで選手たちと過ごした時間が最も印象的だったと語り、会見を締めくくった。

「試合後に選手たちと話をした。痛みはあるが、とても充実した2時間だった」と語った。

ワールドカップ敗退後に解任された6人目の監督となった。 ロナルド・クーマン（オランダ）、ホン・ミョンボ（韓国）、ミロスラフ・コペック（チェコ）、スティーブ・クラーク（スコットランド）に続き、6人目の解任となった。また、グループリーグ初戦でスウェーデンに1-5で敗れたチュニジアのサブリ・ルムシ監督も解任されている。

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