ベルグヒース、ファン・ブロンクホルストのフェイエノールト復帰に感激

月曜日、NOSの取材に応じたスティーブン・ベルフイスは、フェイエノールトの新監督にジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストが就任したことに驚いたと語った。アヤックスのウイングは、デ・クープでロビン・ファン・ペルシーの後任となる彼を高く評価していると付け加えた。

ベルフイスはファン・ブロンクホルストのフェイエノールト復帰を予想していなかった。彼は2017年、同監督の下でオランダリーグ制覇を経験しており、当時を懐かしむ。

「彼はリバプールでアルネ・スロットの助手を選び、監督業から一歩引いた。新しいテクニカルディレクター（デヴィ・リゴー）の説得力が大きかったのだろう」とケネス・ペレスの「ファン・ブロンクホルストは良い監督か」という問いにベルフイスは答えた。

「彼とは楽しく仕事をした。人柄も素晴らしいし、ピッチ上でも居心地が良かった」と絶賛した。さらに「2016/17シーズンは良いチームだった。その1年前にニコライ・ヨルゲンセン、ブラッド・ジョーンズ、私が加入し、カップ戦も制した」と振り返った。

当初監督候補とされたシプケ・フルスホフは、ファン・ブロンクホルストの助手として重要な役割を担うと伝えられた。

正式就任でファン・ブロンクホルストはクラブの最高責任者となり、記者会見も彼が対応する。一方、ハルスホフはその経験が少ない。

フェイエノールトは新シーズン開始までに2人を正式発表し、チームを率いさせる方針だ。