月曜日、NOSの取材に応じたスティーブン・ベルフイスは、フェイエノールトの新監督にジョバンニ・ファン・ブロンクホルストが就任したことに驚いたと語った。アヤックスのウイングは、デ・クープでロビン・ファン・ペルシーの後任となる彼を高く評価していると付け加えた。

ベルフイスはファン・ブロンクホルストのフェイエノールト復帰を予想していなかった。彼は2017年、同監督の下でロッテルダムでリーグ優勝を経験し、その日々を懐かしむ。

「彼はリヴァプールでアルネ・スロットの助手を選び、監督業から一歩引いた。新テクニカルディレクター（デヴィ・リゴー）の説得力が大きかったのだろう」とケネス・ペレスの「ファン・ブロンクホルストは良い監督か」という問いにベルフイスは答えた。

「彼とは楽しく仕事をした。人柄も素晴らしい。ピッチ上でとても居心地が良かった」と絶賛した。さらに「2016-17シーズンは良いチームだった。その1年前にヨルゲンセン、ジョーンズ、私が加入し、カップ戦も制した」と振り返った。

当初監督候補とされたシプケ・フルスホフは、ファン・ブロンクホルストの助手として重要な役割を担うと伝えられた。

正式就任でファン・ブロンクホルストはクラブの最高責任者となり、記者会見にもその立場で臨む。一方、ハルスホフはその経験がまだ少ない。

フェイエノールトは新シーズン開始時に2人がチームを率いるため、早急に発表する方針だ。