スティーブン・ベルフイスはNOSのインタビューで、アヤックスの不本意なシーズンについて率直に語った。ワールドカップ解説者として出演中のFWは、クラブが「VriendenLoterijエールディヴィジ」5位に終わった責任は自分たちにあると認めた。

彼はシーズン序盤からクラブ内に不協和音を感じていた。アヤックスはジョン・ハイティンガ監督でスタートし、途中フレッド・グリム監督を経て、最終的にはオスカル・ガルシア監督でシーズンを終えた。監督が短期間で3度変わったことは、チームがうまくいっていない証拠だと彼は語る。

「楽しいシーズンではなかった。すべては自分たちの責任だ。単純に、十分ではなかった」とベルフイスは語る。「1年で3人の監督が交代したのは、すでにうまくいっていない証拠だ。それが大きな負担になった」

彼はチーム編成にも問題があったと指摘する。多くの試合で相手の抵抗が強まると、アヤックスの力不足が露呈したという。「相手の抵抗が少し強まるたびに弱点が露呈していた。辛いけど、そこから学んで前に進むしかない」

それでもベルグイスは、チームには必要なレベルの選手がそろっていると言い、同時に明確な穴があるとも指摘。特に中盤の要となるポジションには質の高い選手が不足していると語った。

「必要な選手はいるが、要のポジションに何人も欠けている。特に6番のポジション、ジョーダン・ヘンダーソンの後継者がいない。さらに、フランチェスコ・ファリオリやエリック・テン・ハグの下で持っていた明確なプレースタイルも失われている」

ベルグヒースは今シーズン、FCトゥウェンテ戦後の批判的発言でも注目された。彼は今回、その言葉は衝動ではなく、構造的な問題へのフラストレーションが原因だと強調した。

「選手として全力を尽くしているが、システムが機能していないために力不足を感じる。個ではなく、互いの能力が補完し合うことが大切だ。周囲の選手次第で、一人のプレーは大きく変わる」

また、彼は就任からわずか数週間後にテクニカルディレクターのアレックス・クロース、サッカー部門ディレクターのマリイン・ビューカーと話し合ったと明かした。アヤックスのベテランは、ファリオリ起用には賛成しながらも、方針への懸念を率直に伝えたという。

「3週間後に真っ先にアレックス・クロースとマリン・ビューカーのところへ行って、『ファリオリ監督、最高だ。本当に最高だ』と言ったのは僕だ。でも、もしうまくいっていないなら、そう言う権利も僕にはある。シーズン序盤に、僕たちはその点について疑問を抱いているとすでに伝えていた。彼らはこの道を選んだが、今ではそれが正しい道ではなかったと認識していると思う。」