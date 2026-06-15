スティーブン・ベルフイスはNOSのインタビューで、アヤックスの低調なシーズンを率直に振り返った。ワールドカップ解説者として出演中のFWは、エールディヴィジ5位に終わった責任は自分たちにあると認めた。

彼はシーズン序盤からクラブ内に不穏な兆候があったと明かす。アヤックスはジョン・ハイティンガ監督でスタートし、後にフレッド・グリム、オスカル・ガルシアと監督が交代した。この頻繁な交代について、彼は「何かが間違っている明確な兆候だった」と語る。

「良い気分ではなかった。すべては自分たちの責任だ。十分ではなかった」とベルフイスは語る。「1年で3人の監督がいることは、うまくいっていないサインだ。我々は大きな影響を受けた」

彼はまた、チーム編成にも問題があったと指摘する。多くの試合で相手の抵抗が強まると、アヤックスの力不足が露呈したという。「相手の抵抗が少し強まるたびに弱点が露呈していた。辛いことだが、そこから学び、前に進まなければならない」

それでも選手層は厚いと語る一方で、特にボランチには高水準の選手が不足していると指摘した。

「必要な選手はいるが、重要なポジションで不足している。特に6番のポジション、ジョーダン・ヘンダーソンの後継者がいない。さらに、フランチェスコ・ファリオリやエリック・テン・ハグの下で持っていたような明確なプレースタイルも欠けている」

ベルグヒースは今シーズン、FCトゥウェンテ戦後の批判も話題になったが、今回は衝動的な発言ではなく、構造的な問題へのフラストレーションを強調した。

「選手として全力を尽くしているが、システムが機能していないため力不足を感じる。個ではなく、互いの能力が補完し合うことが重要だ。周囲の選手次第で、一人のプレーは大きく変わる」

また、彼は就任からわずか数週間後にテクニカルディレクターのアレックス・クロースとサッカー部門ディレクターのマリイン・ビューカーと話し合いを持ったと明かした。当時、ファリオリ起用には熱意を示したが、同時に方針への懸念も率直に伝えたという。

「3週間後に真っ先にアレックス・クロースとマリン・ビューカーのところへ行って、『ファリオリ監督、最高だ。本当に最高だ』と言ったのは僕だ。でも、もしうまくいっていないなら、そう言う権利も僕にはある。シーズン序盤の時点で、僕たちはその点について疑問を抱いているとすでに伝えていた。彼らはこの道を選んだが、今ではそれが正しい道ではなかったと彼ら自身も認識していると思う。」