ベルギー、ファン・ボメル「一味違うイタリア代表だ。本当に見事だ。ルカクとデ・ケテラーレについては……」

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「初戦の時とは違うイタリア代表だ。より安定している。短期間で大きく成長した。フランスにそう簡単に勝てるものではない」。ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督はブリュッセルでの記者会見で、明日夜に行われるイタリア代表とのネーションズリーグの一戦についてこう語った。

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「フランスを相手に逆転できたのは本当に見事だが、驚きはなかった」と、ベルギー代表監督は付け加えた。ANSA通信が報じている。「明日は決勝戦ではない。何かを勝ち取るかどうかではなく、次のラウンドに進めるかどうかが懸かっている。一発勝負の試合に近いと考えている。欧州選手権でも同じような状況に直面するので、良い試金石にもなる。前の試合に勝って、この一戦に臨む。その勝利は、代表チームでは難しい自分たちのプレースタイルを実践するうえでも自信になる。イタリアは引き分けで十分なので、間違いなく有利だ。ただ、それが迷いを生む可能性もある。私たちはどこでプレーしようと、常に勝ちたい」

ファン・ボメルは説明する。「今回のイタリアは、初戦で対戦したときとは違う。はるかに安定したチームになり、短期間で大きく成長した。フランス相手に簡単に勝てることはない。イタリアが逆転できたのは非常に良いことだが、驚いてはいない。私たちもホームでのフランス戦では、もう少し良い結果に値したはずだ」

イタリアは引き分けでも十分だ。「イタリアにはその優位性があり、それが迷いを生む可能性もある。一方、私たちは状況に関係なく、常に勝ちたい。試合に勝てば、必ず自信が深まる。自分たちらしいプレースタイルを確立したいが、代表チームでそれを実現するのは難しい。今の私たちのプレーは気に入っているし、その自信をピッチ上でも表現できている」

ルカクについては、「昨日練習し、今日もすべてのメニューに参加した。明日は間違いなく出場できる。ほかの選手も全員、状態は良い。ロメルを先発でも途中出場でも起用できることは重要だ。相手もそれを考慮しなければならない。それに、彼には大一番の経験がある」と語った。

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最後に、デ・ケテラーレについては「少しずつ現代的なストライカーになっている。スピードとパワーがあり、ボールをキープできて、フィジカルも強い。下がってボールを受けることも、得点することもできる。自分のチームにいてくれるとうれしいストライカーだ。彼がいてくれて満足している」と話した。