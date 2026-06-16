2026年W杯初戦でベルギーはエジプトと1－1で引き分けた。低調な内容にスポーツ界やメディアは怒りを示した。

ベルギーの新聞「ニューズブラッド」編集長ルード・ヴァンデヴァルは「暑さは言い訳にならない」と代表チームのパフォーマンスを厳しく批判した。 「交代後に最後の30分は改善されたが、イラン戦ではこの先発は起用されないだろう。選手たちは羊のように振る舞い、情熱に欠けていた」

MFアマドゥ・オナナは遅いパスや技術的なミスが目立ち、10点満点中3点の低評価を受けた。

レアンドロ・トロサールとシャルル・デ・キテリエールも攻撃面で存在感を示せなかった。一方でブランドン・ミシェルは好パフォーマンスで称賛され、GKティボー・クルトワも好守で引き分けに持ち込んだ。

DFティモシー・カスタニは「RTBF」と「Sporza」のインタビューで「試合開始直後から競り合いで劣勢に立ち、多くの技術的ミスを犯した。緊張していたかもしれないが、競り合いの半分も勝てなかったのは異常だ」と語った。

ジェレミー・ドゥコウも疲労で鋭さを欠いたが、ルディ・ガルシア監督は「呼吸器の問題があり悪化を防ぐため交代した」と説明した。

終盤にはデ・クーパーとラスキンが投入され、ルカクも復帰して同点ゴールを演出。チームはわずかながら光明を見せた。

次戦のイラン戦では、ガルシア監督も「勝たなければ大会の行方が危うくなる」と危機感を示した。