ベルギー戦で大敗のイタリア代表、FIGCコミッショナーのジョヴァンニ・マラゴがロベルト・マンチーニ監督を擁護

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イタリア代表は日曜日、UEFAネーションズリーグでベルギーに1-4の大敗を喫し、厳しい現実を突きつけられた。それでもFIGCのジョヴァンニ・マラゴ特別コミッショナーは、ロベルト・マンチーニ監督に批判が向かないようすぐに擁護に動き、代表チームの再建は正しい方向に進んでいると強調した。

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イタリア代表に必要だった厳しい現実

イタリア代表の最近のつまずき は、ネーションズリーグでの戦いをめぐって国内に議論を呼んでいるが、マラゴは動じていない。コヴェルチャーノで行われたパンキーナ・ドーロ2026の式典の合間に、マラゴはブリュッセルでの敗戦について語り、チームの成長に欠かせない経験だと位置づけた。国際舞台の最高レベルで戦うには、まだ取り組むべき課題があることを思い出させる敗戦だとの見方を示した。

「ブリュッセルでの敗戦は厳しい現実を突きつけるものだが、歩みの一部でもある。地に足をつけていなければならない。こうした敗戦から学ぶことがある」と、『Sky Sport Italia』が伝えた。マラゴはスコアだけでなく、ファンと新世代の選手たちとの結びつきが強まっていることにも目を向けた。「私たちを見守ってくれているイタリア人の多さにも注目すべきだ。彼らは国際舞台に姿を現し始めた新たな若手選手を知りつつある」と付け加えた。

ロベルト・マンチーニ監督を全面支持

この1週間のマンチーニ監督の仕事をどう評価するか問われると、マラゴはすぐに肯定的な見解を示した。ベルギー戦で大敗したものの、チームの現状を考える上ではグループの難しさも踏まえるべきだと指摘。イタリアがネーションズリーグにとどまったことを受け、若い選手たちが頂点に至るまでの道のりは長く険しくとも、将来の成功に向けた土台は築かれつつあると考えている。

「評価は間違いなく良い。グループステージが始まったとき、誰がそう予想しただろうか。トルコは全試合に敗れたが、非常に厳しいグループを経てワールドカップ出場権を獲得していたし、個々の才能と可能性を備えている。フランスはワールドカップの優勝候補と見なされ、多くの人が最も強い選手層を持つと考えていた」とマラゴは語った。

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強豪ベルギーとの一戦を踏まえ、FIGC幹部が進歩を強調

FIGC幹部のマラゴは、結果は残念だったものの、3月以降に遂げた進歩がかすんではならないと強調した。グループの戦いが始まった当初、多くの人が予想したような「かませ犬」にはならなかったと指摘。対戦相手の質にも触れ、ベルギーは何年も世界ランキングの上位3位以内に入り続け、前回の世界大会では世界王者スペインから得点を挙げた唯一のチームだったと述べた。

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「ベルギーは何年も世界ランキングのトップに立ち、ワールドカップでスペインから得点した唯一のチームだった。私たちはかませ犬のように見られていたが、ネーションズリーグにとどまった。やるべきことは多い。それでも歩みは始まり、良い形でスタートした」と語った。

FIGC内部の動きにも前向きな変化

コヴェルチャーノでの話題は、イタリアサッカー連盟内部の動きにも及んだ。マラゴは、アドリアーノ・ガッリアーニがFIGC会長選で自身に対抗して立候補しないという知らせについて言及。この動きによってマラゴにとっての大きな障害が一つ取り除かれたとみられ、連盟が指導体制の安定を目指す中、今後数カ月の選挙過程はより円満に進む可能性がある。

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コミッショナーのマラゴはこの変化への満足感を示し、関係者にとって「distensivo」、つまり緊張を和らげる知らせだと表現した。「そうだ。重要で、緊張を和らげるものだ。そうなると思っていた。もはや報道上の話題ではない。これからは最大限の平穏さと紳士的な姿勢をもって、選挙に向けた動きが進むだけだ」と説明した。